15 ноября 2025 года: Гурия и Самона - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть отказывать нуждающимся в помощи, а также устраивать гуляния.

Что случилось 15 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память Гурия и Самона. Они были христианами, жившими вблизи города Эдессы в уединенных местах, где служили Богу в посте и молитве, а также наставляли других. Но однажды их схватили идолопоклонники и заставили отречься от Бога. Гурий и Самон отказались отступиться от веры и были подвергнуты жестоким мучениям, пока не были убиты.

Что нельзя делать 15 ноября:

отказывать нуждающимся в помощи;

устраивать гуляния.

Народные поверья и приметы:

кони громко ржут — хорошая примета;

сильный ветер значить, что ветреная погода продлится до Николая (6 декабря);

пасмурно — в мае будет плохая погода.

День ангела празднуют:

Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, Филипп, Хома.

Відео дня

А также в этот день:

1492 год — Христофор Колумб впервые описывает табак, который употребляли индейцы;

1837 год — опубликовали систему стенографии;

1887 год — Карл Гесснер получил патент на цинковую батарейку;

1904 год — патент на бритву со сменными лезвиями;

1918 год — начинается возглавляемое Директорией восстание против власти гетмана Павла Скоропадского;

1945 год — в Аугсбурге группа украинских ученых, находившихся в эмиграции, основывает Украинскую свободную академию наук;

1957 год — происходит первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144;

2004 год — на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины проходят первые открытые дебаты кандидатов на пост президента Украины – В. Ющенко и В. Януковича.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.