15 листопада 2025 року: Гурія і Самона — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна відмовляти нужденним у допомозі, а також влаштовувати гуляння.

Що сталося 15 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Гурія і Самона. Вони були християнами, які жили поблизу міста Едесси у відокремлених місцях, де служили Богові в пості та молитві, а також наставляли інших. Але одного разу їх схопили ідолопоклонники і змусили відректися від Бога. Гурій і Самон відмовилися відступитися від віри і зазнали жорстоких мук, поки не були вбиті.

Що не можна робити 15 листопада:

відмовляти нужденним у допомозі;

влаштовувати гуляння.

Народні повір'я та прикмети:

коні голосно іржуть — гарна прикмета;

сильний вітер означатиме, що вітряна погода триватиме до Миколая (6 грудня);

похмуро — у травні буде погана погода.

День ангела святкують:

Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Євстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома.

А також у цей день:

1492 рік — Христофор Колумб уперше описує тютюн, який вживали індіанці;

1837 рік — опублікували систему стенографії;

1887 рік — Карл Гесснер отримав патент на цинкову батарейку;

1904 рік — патент на бритву зі змінними лезами;

1918 рік — починається очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського;

1945 рік — в Аугсбурзі група українських учених, які перебували в еміграції, засновує Українську вільну академію наук;

1957 рік — відбувається перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144;

2004 рік — на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбуваються перші відкриті дебати кандидатів на пост президента України — В. Ющенка та В. Януковича.

