"МастерШеф 16" выпуск 13: после "сюрприза" судей на "битве черных" четверо вернули фартуки — кто покинул шоу

В субботу, 15 ноября, вышел в эфир 13 выпуск 16 сезона кулинарного проекта "МастерШеф", где судьи подготовили интересный "сюрприз" участникам "битвы черных". Один из участников не справился с заданием, допустил роковую ошибку, не найдя общего языка с "помощником" на конкурсе, и покинул шоу.

По решению судей, Юрий Котляр, который по профессии является учителем географии и биологии, выбыл из проекта после провального блюда. Фокус посмотрел новый выпуск "МастерШефа" и рассказывает подробности.

"МастерШеф 16" выпуск 13: кто попал на "битву черных"

Участники "битвы черных" в 13 выпуске "МастерШеф 16"

По традиционным правилам проекта, в финальную "битву черных фартуков" выпуска попали те кулинары, кто хуже всех справился с конкурсами. На этот раз участников "битвы черных" было пятеро:

Гарик Носач;

Виктория Кузнецова;

Галина Оруджева;

Наталья Кривич;

Юрий Котляр.

"МастерШеф 16" выпуск 13: какой была "битва черных"

"МастерШеф 16" 13 выпуск, "битва черных фартуков"

На "битве черных фартуков" в 13 выпуске звездные шефы решили подготовить участникам "сюрприз" и в виде помощников на некоторое время "вернуть" тех кулинаров, которые уже выбыли из проекта. Идея заключалась в том, чтобы участники "битвы черных" коммуницировали с теми, с кем имели незавершенные конфликты.

Відео дня

В целом условия конкурса были следующими:

много времени на выполнение;

безлимит продуктов;

готовые рецепты блюд — каждый участник должен был приготовить собственное.

Однако сложности добавило то, что рецепты произносили экс-участники, которые "вылетели" из проекта, через видеосвязь.

Юрий Котляр получил в "помощники" Ярослава Кулиниченко, который выбыл еще в 8 выпуске сезона, а приготовить должен был французский рататуй с палтусом. Однако задание участник с треском провалил, так и не найдя общего языка с Кулиниченко.

Оригинал блюда, которое должен был приготовить Юрий, и блюдо участника

Рататуй Юрия получился совсем не таким, какой хотели видеть судьи, а рыба имела много костей, которые в спешке участник оставил в блюде. Из-за этого он покинул проект по решению судей.

Как впоследствии объяснил Юрий Котляр, Ярослав непонятно объяснял рецепт блюда, путая его, что и привело к плохому результату.

Следующий выпуск шоу "МастерШеф 16" выйдет в эфир в субботу, 22 ноября.

