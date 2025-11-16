"МастерШеф 16" випуск 13: після "сюрпризу" суддів на "битві чорних" четверо повернули фартухи — хто покинув шоу

У суботу, 15 листопада, вийшов в етер 13 випуск 16 сезону кулінарного проєкту "МастерШеф", де судді підготували цікавий "сюрприз" учасникам "битви чорних". Один з учасників не впорався з завданням, допустився фатальної помилки, не знайшовши спільної мови із "помічником" на конкурсі, та покинув шоу.

За рішенням суддів, Юрій Котляр, який за професією є вчителем географії та біології, вибув із проєкту після провальної страви. Фокус подивився новий випуск "МастерШефа" і розповідає подробиці.

"МастерШеф 16" випуск 13: хто потрапив на "битву чорних"

Учасники "битви чорних" у 13 випуску "МастерШеф 16"

За традиційними правилами проєкту, до фінальної "битви чорних фартухів" випуску потрапили ті кулінари, хто найгірше впорався з конкурсами. Цього разу учасників "битви чорних" було п'ятеро:

Гарік Носач;

Вікторія Кузнецова;

Галина Оруджева;

Наталія Крівіч;

Юрій Котляр.

"МастерШеф 16" випуск 13: якою була "битва чорних"

"МастерШеф 16" 13 випуск, "битва чорних фартухів"

На "битві чорних фартухів" у 13 випуску зіркові шефи вирішили підготувати учасникам "сюрприз" та у вигляді помічників на деякий час "повернути" тих кулінарів, які вже вибули із проєкту. Ідея полягала у тому, щоб учасники "битви чорних" комунікували з тими, з ким мали незавершені конфлікти.

Загалом умови конкурсу були наступними:

багато часу на виконання;

безліміт продуктів;

готові рецепти страв — кожен учасник повинен був приготувати власну.

Однак складності додало те, що рецепти виголошували ексучасники, які "вилетіли" з проєкту, через відеозв'язок.

Юрій Котляр отримав у "помічники" Ярослава Кулиниченка, який вибув ще у 8 випуску сезону, а приготувати мав французький рататуй з палтусом. Однак завдання учасник з тріском провалив, так і не знайшовши спільної мови з Кулиниченком.

Оригінал страви, яку мав приготувати Юрій, і страва учасника

Рататуй Юрія вийшов зовсім не таким, який хотіли бачити судді, а риба мала багато кісток, які у поспіху учасник залишив у страві. Через це він покинув проєкт за рішенням суддів.

Як згодом пояснив Юрій Котляр, Ярослав незрозуміло пояснював рецепт страви, плутаючи його, що й спричинило поганий результат.

Наступний випуск шоу "МастерШеф 16" вийде в етер у суботу, 22 листопада.

