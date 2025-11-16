"МастерШеф 16" випуск 13: після "сюрпризу" суддів на "битві чорних" четверо повернули фартухи — хто покинув шоу
У суботу, 15 листопада, вийшов в етер 13 випуск 16 сезону кулінарного проєкту "МастерШеф", де судді підготували цікавий "сюрприз" учасникам "битви чорних". Один з учасників не впорався з завданням, допустився фатальної помилки, не знайшовши спільної мови із "помічником" на конкурсі, та покинув шоу.
За рішенням суддів, Юрій Котляр, який за професією є вчителем географії та біології, вибув із проєкту після провальної страви. Фокус подивився новий випуск "МастерШефа" і розповідає подробиці.
"МастерШеф 16" випуск 13: хто потрапив на "битву чорних"
За традиційними правилами проєкту, до фінальної "битви чорних фартухів" випуску потрапили ті кулінари, хто найгірше впорався з конкурсами. Цього разу учасників "битви чорних" було п'ятеро:
- Гарік Носач;
- Вікторія Кузнецова;
- Галина Оруджева;
- Наталія Крівіч;
- Юрій Котляр.
"МастерШеф 16" випуск 13: якою була "битва чорних"
На "битві чорних фартухів" у 13 випуску зіркові шефи вирішили підготувати учасникам "сюрприз" та у вигляді помічників на деякий час "повернути" тих кулінарів, які вже вибули із проєкту. Ідея полягала у тому, щоб учасники "битви чорних" комунікували з тими, з ким мали незавершені конфлікти.
Загалом умови конкурсу були наступними:
- багато часу на виконання;
- безліміт продуктів;
- готові рецепти страв — кожен учасник повинен був приготувати власну.
Однак складності додало те, що рецепти виголошували ексучасники, які "вилетіли" з проєкту, через відеозв'язок.
Юрій Котляр отримав у "помічники" Ярослава Кулиниченка, який вибув ще у 8 випуску сезону, а приготувати мав французький рататуй з палтусом. Однак завдання учасник з тріском провалив, так і не знайшовши спільної мови з Кулиниченком.
Рататуй Юрія вийшов зовсім не таким, який хотіли бачити судді, а риба мала багато кісток, які у поспіху учасник залишив у страві. Через це він покинув проєкт за рішенням суддів.
Як згодом пояснив Юрій Котляр, Ярослав незрозуміло пояснював рецепт страви, плутаючи його, що й спричинило поганий результат.
Наступний випуск шоу "МастерШеф 16" вийде в етер у суботу, 22 листопада.
