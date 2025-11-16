Задержала до приезда полиции: звезда K-pop справилась с вооруженным грабителем

Южнокорейская актриса и певица Нана сумела справиться со злоумышленником, который хотел ее ограбить. Вместе с матерью они удерживали грабителя до прибытия полиции.

Мужчина с оружием ворвался в дом певицы в городе Кури, сообщает ВВС со ссылкой на южнокорейские СМИ. Он угрожал Нане и ее матери и требовал у них деньги. Однако две женщины отбились от нападающего, вызвали полицию и сдали его правоохранителям. Мужчина был задержан по обвинению в ограблении при отягчающих обстоятельствах.

Мать Наны во время инцидента потеряла сознание, в конце концов обеим женщинам понадобилась медицинская помощь. Кстати, доставить в больницу пришлось и самого грабителя.

Певица Нана (настоящее имя — Им Джин-а) получила известность в 2009 году благодаря участию в популярной женской K-pop группе After School. Сейчас она занимается сольной музыкальной карьерой, а также снимается в телесериалах (в частности, среди ее актерских работ — криминальные драмы "Убей это" и "Справедливость").

Ранее стало известно, что южнокорейская группа BTS в полном составе отслужила в армии. После того, как демобилизовался последний, седьмой, участник группы, K-pop-музыканты собрались в новый мировой тур. Все они взяли паузу в 2022 году, когда началась их военная служба.

Также сообщалось, что южнокорейский сериал "Карма" в апреле 2025 года неожиданно стал хитом Netflix, уже вскоре после того, как был добавлен на стриминговую платформу.