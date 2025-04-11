"Лучший триллер всех времен": южнокорейский сериал "Карма" неожиданно стал хитом Netflix

На фоне популярности триллера "Игра в кальмара", и другие южнокорейские сериалы нашли своего зрителя. Так, остросюжетный мини-сериал "Карма" только недавно был добавлен на стриминговую платформу Netflix. Но его уже называют "самым потрясающим триллером всех времен" с "безумными поворотами сюжета".

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Об этом пишет NDTV.

Трейлер сериала "Карма"

Сериал рассказывает о шести людях, судьбы которых неожиданно переплелись из-за ужасного преступления. А фанаты отмечают "безумные повороты сюжета".

В главных ролях снялись Пак Хэ Су, Шин Мин А и Ли Хи Джун. Сериал состоит из шести эпизодов, в которых рассказывается история шести человек, которым, согласно синопсису, приходится "сталкиваться со своими собственными темными истинами и связями".

Сериал "Карма" уже имеет впечатляющий рейтинг в 80% на сайте рецензий Rotten Tomatoes.

Сериал начинается со сцены, также показанной в трейлере: сильно обожженного мужчину привозять в больницу, но когда он шепчет свое имя лечащему врачу, ее видимый шок дает понять, что случившееся с ним и есть та тайна, которая будет двигать повествование вперед.

После этого захватывающего начала действие сериала переносится на 15 дней назад, постепенно знакомя нас с шестью главными персонажами, жизни которых катастрофически переплетутся.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что стриминговый гигант Netflix представил седьмой сезон культового сериала "Черное зеркало".

А также писал о пяти лучших мини-сериалах на выходные, которые уже вышли в украинской озвучке.

Фокус также публиковал подборку из пяти детективных сериалов, которые имеют более 8 баллов на IMDb и захватывают напряженными расследованиями.