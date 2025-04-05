Пять остросюжетных сериалов на выходные: что посмотреть на Netflix (видео)

На выходных, по прогнозу синоптиков в Украину придет похолодание, поэтому приятное весеннее тепло сменится дождями и прохладой. Однако эти сериалы на 4-8 серий помогут интересно провести время, даже не выходя из дома.

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Подборку из пяти сериалов, доступных на Netflix в украинской озвучке, подготовил Фокус.

"Юношество"

Этот британский мини-сериал всего на четыре серии завоевал сердца поклонников глубоким психологизмом и тем, что каждый эпизод на 51-65 минут был снят одним непрерывным кадром. Главный герой — 13-летний подросток, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Семья, терапевт и детектив пытаются выяснить, что на самом деле произошло. Из-за грубой лексики рекомендован к просмотру только с 16 лет.

"Кассандра"

Немецкий мини-сериал имеет шесть серий по 45-52 минуты. Это — остросюжетный триллер об "умном" доме с ИИ-помощницей. Семья, которая переживает тяжелый период, заселяется в новый дом и не надеется, что технология до сих пор работает. Однако Кассандра включается и быстро завоевывает свое место в их повседневной жизни, скрывая при этом мрачное прошлое и недобрые намерения. Из-за сексуальных сцен возрастное ограничение — 16+ лет.

"Резиденция"

Этот новый сериал сочетает в себе остроумный юмор и напряженное расследование. Во время званого обеда в стенах Белого дома убивают главного интенданта, для расследования дела вызывают эксцентричную детектива Корделию Капп. Несмотря на надежду, что работник резиденции покончил с собой и к трагедии никто не причастен, следователь замечает странные несостыковки. К просмотру доступны восемь серий на 47-87 минут.

"Тайный информатор"

Сериал продлен на второй сезон, однако первый (на восемь серий по 27-34 минуты) содержит завершенное детективное расследование. Главный герой — пенсионер, который переживает потерю жены. Дочь убеждает, что ему нужно новое дело, когда профессор наталкивается на интересное объявление в газете. Детективная разыскивает пожилого помощника, выставив минимальные требования. Так Чарльз Нювендайк оказывается в доме престарелых, где несмотря на дружескую атмосферу произошло преступление, и как тайный агент ищет чужие скелеты в шкафах. Из-за грубой лексики и сцены с алкоголем, наркотиками не рекомендован просмотр до 13 лет.

"Прекрасная пара"

Американский мини-сериал состоит из шести эпизодов на 42-63 минуты. В центре сюжета — потрясающее убийство и сногсшибательное расследование. Готи прибывают на роскошную репетицию свадьбы, но романтическое настроение нарушает трагедия — на территории находят труп. Потрясающая смерть срывает празднование, и каждый оказывается под подозрением. Возрастное ограничение — 16+.

Напомним, Фокус также публиковал подборку из пяти детективных сериалов, которые имеют более 8 баллов на IMDb и захватывают напряженными расследованиями.

Фокус одним из первых посмотрел новый фильм "Майнкрафт" и уже поделился своими впечатлениями. На IMDb киноленту оценили на 6,1 из 10.