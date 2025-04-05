П'ять гостросюжетних серіалів на вихідні: що подивитись на Netflix (відео)

На вихідних, за прогнозом синоптиків в Україну прийде похолодання, тож приємне весняне тепло зміниться дощами й прохолодою. Однак ці серіали на 4-8 серій допоможуть цікаво провести час, навіть не виходячи з дому.

Related video

Добірку з п’яти серіалів, доступних на Netflix в українській озвучці, підготував Фокус.

"Юнацтво"

Цей британський мінісеріал лише на чотири серії завоював серця шанувальників глибоким психологізмом та тим, що кожен епізод на 51-65 хвилин був знятий одним безперервним кадром. Головний герой — 13-річний підліток, якого звинувачують в убивстві однокласниці. Сім’я, терапевтка й детектив намагаються з’ясувати, що насправді сталося. Через грубу лексику рекомендований до перегляду лише з 16 років.

"Кассандра"

Німецький мінісеріал має шість серій по 45-52 хвилини. Це — гостросюжетний трилер про "розумний" будинок з ШІ-помічницею. Сім’я, яка переживає важкий період, заселяється у новий будинок і не сподівається, що технологія досі працює. Однак Кассандра вмикається й швидко завойовує своє місце в їхньому повсякденні, приховуючи при цьому похмуре минуле й недобрі наміри. Через сексуальні сцени вікове обмеження — 16+ років.

"Резиденція"

Цей новий серіал поєднує в собі дотепний гумор та напружене розслідування. Під час званого обіду у стінах Білого дому вбивають головного інтенданта, для розслідування справи викликають ексцентричну детективку Корделію Капп. Попри сподівання, що працівник резиденції наклав на себе руки й до трагедії ніхто не причетний, слідча помічає дивні нестикування. До перегляду доступні вісім серій на 47-87 хвилин.

"Таємний інформатор"

Серіал продовжено на другий сезон, однак перший (на вісім серій по 27-34 хвилини) містить завершене детективне розслідування. Головний герой — пенсіонер, який переживає втрату дружини. Донька переконує, що йому потрібна нова справа, коли професор натрапляє на цікаве оголошення у газеті. Детективна розшукує літнього помічника, виставивши мінімальні вимоги. Так Чарльз Нювендайк опиняється у будинку для літніх людей, де попри дружню атмосферу відбувся злочин, і як таємний агент шукає чужі скелети у шафах. Через грубу лексику й сцени з алкоголем, наркотиками не рекомендований перегляд до 13 років.

"Чудова пара"

Американський мінісеріал складається з шести епізодів на 42-63 хвилини. У центрі сюжету — приголомшливе вбивство й карколомне розслідування. Готі прибувають на розкішну репетицію весілля, але романтичний настрій порушує трагедія — на території знаходять труп. Приголомшлива смерть зриває святкування, і кожен опиняється під підозрою. Вікове обмеження — 16+.

Нагадаємо, Фокус також публікував добірку з п’яти детективних серіалів, які мають більш як 8 балів на IMDb і захоплюють напруженими розслідуваннями.

Фокус одним з перших подивився новий фільм "Майнкрафт" і вже поділився своїми враженнями. На IMDb кінострічку оцінили на 6,1 з 10.