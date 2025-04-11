"Найкращий трилер усіх часів": південнокорейський серіал "Карма" несподівано став хітом Netflix

На тлі популярності трилера "Гра в кальмара", й інші південнокорейські серіали знайшли свого глядача. Так, гостросюжетний мінісеріал "Карма" тільки нещодавно був доданий на стрімінгову платформу Netflix. Але його вже називають "найприголомшливішим трилером усіх часів" із "божевільними поворотами сюжету".

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Про це пише NDTV.

Трейлер серіалу "Карма"

Серіал розповідає про шістьох людей, долі яких несподівано переплелися через жахливий злочин. А фанати відзначають "шалені повороти сюжету".

У головних ролях знялися Пак Хе Су, Шин Мін А і Лі Хі Джун. Серіал складається з шести епізодів, у яких розповідається історія шести людей, яким, згідно із синопсисом, доводиться "стикатися зі своїми власними темними істинами і зв'язками".

Серіал "Карма" вже має вражаючий рейтинг у 80% на сайті рецензій Rotten Tomatoes.

Серіал починається зі сцени, також показаної в трейлері: сильно обпаленого чоловіка привозять до лікарні, але коли він шепоче своє ім'я лікарці, її видимий шок дає зрозуміти, що те, що трапилося з ним, і є тією таємницею, яка рухатиме розповідь уперед.

Після цього захопливого початку дія серіалу переноситься на 15 днів назад, поступово знайомлячи нас із шістьма головними персонажами, життя яких катастрофічно переплетуться.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що стримінговий гігант Netflix представив сьомий сезон культового серіалу "Чорне дзеркало".

А також писав про п'ять найкращих мінісеріалів на вихідні, які вже вийшли в українській озвучці.

Фокус також публікував добірку з п'яти детективних серіалів, які мають понад 8 балів на IMDb і захоплюють напруженими розслідуваннями.