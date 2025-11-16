Затримала до приїзду поліції: зірка K-pop впоралася із озброєним грабіжником

Південнокорейська акторка та співачка Нана змогла приборкати зловмисника, який хотів її пограбувати. Разом з матір’ю вони утримували грабіжника до прибуття поліції.

Чоловік зі зброєю увірвався до помешкання співачки у місті Курі, повідомляє ВВС з посиланням на південнокорейські ЗМІ. Він погрожував Нані та її матері та вимагав у них гроші. Проте двоє жінок відбилися від нападника, викликали поліцію та здали його правоохоронцям. Чоловік був затриманий за звинуваченням у пограбуванні за обтяжуючих обставин.

Мати Нани під час інциденту втратила свідомість, врешті-решт обом жінкам знадобилася медична допомога. До речі, доправити до лікарні довелося й самого грабіжника.

Співачка Нана (справжнє ім'я – Ім Джин-а) здобула популярність у 2009 році завдяки участі в популярному жіночому K-pop гурті After School. Наразі вона займається сольною музичною кар’єрою, а також знімається в телесеріалах (зокрема, серед її акторських робіт – кримінальні драми "Убий це" та "Справедливість").

Відео дня

Раніше стало відомо, що південнокорейський гурт BTS у повному складі відслужив в армії. Після того, як демобілізувався останній, сьомий учасник гурту, K-pop-музиканти зібралися у новий світовий тур. Всі вони взяли паузу в 2022 році, коли почалася їхня військова служба.

Також повідомлялося, що південнокорейський серіал "Карма" у квітні 2025 року несподівано став хітом Netflix, невдовзі після того, як був доданий на стрімінгову платформу.