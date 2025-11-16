"Я был на фронте, пусть все идут": МС Петя призвал ТЦК мобилизовать всех мужчин (видео)

Музыкальный исполнитель Петр Моставчук, известный под псевдонимом МС Петя, заявил, что все украинские мужчины должны пойти на фронт.

Эмоциональные заявления о мобилизации в Украине МС Петя сделал во время трансляции эфира в сети TikTok. Он напомнил, что служил сам, и призвал ТЦК "забирать всех".

"ТЦК — правильно делаете, что забираете мужиков на фронт. Пусть н*хуй все идут на фронт. Я был на фронте, бл*дь, пусть все мужики идут. А нет, бл*дь, все мужики под маминой п*здой спрятались", — говорит МС Петя во время трансляции.

Он также заявил, что воевать должны все депутаты Верховной Рады, президент и все государственные чиновники.

"П*здуйте на фронт, защищайте Украину", — говорит рэпер.

Петр Моставчук прославился после участия в шоу "Україна має талант-7" в 2015 году. Затем он записал несколько вирусных видео и звуков в TikTok, в частности "Я живой" и "Двери открывайте".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году он мобилизовался в ВСУ после того, как ему пришла повестка. Моставчук служил в должности минометчика-наводчика в составе 24-й механизированной бригады имени короля Даниила. СМИ сообщают, что сейчас МС Петя вернулся к гражданской жизни, впрочем неизвестно, демобилизовался ли он.

Отметим, в августе 2023 года пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ обнародовала фото 120-мм снарядов из Судана — боеприпасы на фотографиях держал Петр Моставчук.

Напомним также, в опубликованном 10 ноября интервью певица Ярина Квасний, известная по исполнению народной песни "Паровая машина", заявила о мобилизации и рассказала, что служит в Первом отдельном медицинском батальоне.