"Я був на фронті, нехай усі йдуть": МС Петя закликав ТЦК мобілізувати всіх чоловіків (відео)

Музичний виконавець Петро Моставчук, відомий під псевдонімом МС Петя, заявив, що всі українські чоловіки мають піти на фронт.

Емоційні заяви про мобілізацію в Україні МС Петя зробив під час трансляції ефіру в мережі TikTok. Він нагадав, що служив сам, і закликав ТЦК "забирати всіх".

"ТЦК — правильно робите, що забираєте мужиків на фронт. Нехай н*хуй усі йдуть на фронт. Я був на фронті, бл*дь, нехай всі мужики йдуть. А ні, бл*дь, всі мужики під маминою п*здою заховалися", — говорить МС Петя під час трансляції.

Він також заявив, що воювати повинні всі депутати Верховної Ради, президент і всі державні посадовці.

"П*здуйте на фронт, захищайте Україну", — каже репер.

Петро Моставчук прославився після участі в шоу "Україна має талант-7" у 2015 році. Потім він записав кілька вірусних відео і звуків у TikTok, зокрема "Я живий" та "Двері відкривайте".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України в 2022 році він мобілізувався до ЗСУ після того, як йому прийшла повістка. Моставчук служив на посаді мінометника-навідника у складі 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. ЗМІ повідомляють, що наразі МС Петя повернувся до цивільного життя, втім невідомо, чи він демобілізувався.

Зазначимо, в серпні 2023 року пресслужба 24-ї ОМБр імені короля Данила ЗСУ оприлюднювала фото 120-мм снарядів з Судану — боєприпаси на світлинах тримав Петро Моставчук.

Нагадаємо також, в опублікованому 10 листопада інтерв'ю співачка Ярина Квасній, відома за виконанням народної пісні "Парова машина", заявила про мобілізацію та розповіла, що служить у Першому окремому медичному батальйоні.