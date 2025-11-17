Скандальное интервью длилось 1 минуту: Джимми Уэйлс ушел после первого вопроса (видео)

Интернет-предприниматель Джимми Уэйлс ушел из интервью, недовольный вопросом журналиста о том, является ли он основателем или соучредителем Wikipedia. Он заявил о "глупости" и вышел из кадра после короткого спора.

"Разговор о... основании Wikipedia", — описали интервью в описании к видео, которое вышло 14 ноября на YouTube-канале Jung & Naiv.

Джимми Уэйлс ушел из интервью после первого вопроса: что произошло

Интервью началось привычно и на позитивной ноте — журналист поздоровался и попросил нового гостя представиться.

"Я Джимми Уэйлс, основатель Wikipedia", — коротко ответил он.

Ведущий уточнил, интернет-предприниматель является основателем или соучредителем. Он начал объяснять причину, почему задает этот вопрос, но гость перебил.

"Э-э, мне все равно. Это самый глупый вопрос в мире", — заявил он.

Журналист предположил, что на этот счет есть спор.

"Никакого спора нет. Мне все равно. Так что, да. Называйте как хотите. Это не имеет значения", — заверил Уэйлс.

Тогда интервьюер его спросил, разве это не является проблемой для Wikipedia и подтвержден ли такой статус фактами. На это гость ответил, что речь идет не о факте, а о мнении. Он повторил, что это не важно.

"Но для вас — вы основатель", — заметил ведущий.

Очевидно, интернет-предприниматель разозлился. Он повторил тезис, что его статус не имеет значения, и подчеркнул, что ответил на один вопрос уже четыре раза. После этого Уэйлс заявил, что "закончил", поблагодарил и вышел из кадра. Журналист спросил, что происходит.

"Это глупости. Не задавайте мне глупых вопросов", — сказал гость.

На уточнение, почему это "дура", он прокричал из-за кадра, что это — "глупый вопрос".

"Это же был первый вопрос. Ладно, на этом все. Самое короткое интервью "Young and Eve". Пока", — добавил ведущий и также вышел из кадра.

