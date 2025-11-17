Скандальне інтерв'ю тривало 1 хвилину: Джиммі Вейлз пішов після першого запитання (відео)

Інтернет-підприємець Джиммі Вейлз пішов з інтерв'ю, невдоволений запитанням журналіста про те, він є засновником чи співзасновником Wikipedia. Він заявив про "дурню" та вийшов з кадру після короткої суперечки.

"Розмова про… заснування Wikipedia", — описали інтерв'ю в описі до відео, яке вийшло 14 листопада на YouTube-каналі Jung & Naiv.

Джиммі Вейлз пішов з інтерв'ю після першого запитання: що сталося

Інтерв'ю почалося звично й на позитивній ноті — журналіст привітався й попросив нового гостя представитись.

"Я Джиммі Вейлз, засновник Wikipedia", — коротко відповів він.

Ведучий уточнив, інтернет-підприємець є засновником чи співзасновником. Він почав пояснювати причину, чому ставить це запитання, але гість перебив.

"Е-е, мені все одно. Це найдурніше запитання у світі", — заявив він.

Журналіст припустив, що щодо цього є суперечка.

"Ніякої суперечки немає. Мені байдуже. Тож, так. Називайте як хочете. Це не має значення", — запевнив Вейлз.

Тоді інтерв'юєр його запитав, хіба не є це проблемою для Wikipedia й чи підтверджений такий статус фактами. На це гість відповів, що йдеться не про факт, а про думку. Він повторив, що це не важливо.

"Але для вас — ви засновник", — зауважив ведучий.

Очевидно, інтернет-підприємець розлютився. Він повторив тезу, що його статус не має значення, і наголосив, що відповів на одне запитання вже чотири рази. Після цього Вейлз заявив, що "закінчив", подякував і вийшов з кадру. Журналіст запитав, що відбувається.

"Це дурня. Не ставте мені дурних запитань", — сказав гість.

На уточнення, чому це "дурня", він прокричав з-за кадру, що це — "дурне запитання".

"Це ж було перше запитання. Гаразд, на цьому все. Найкоротше інтерв’ю "Young and Eve". Бувайте", — додав ведучий і також вийшов з кадру.

