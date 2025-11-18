18 ноября 2025 года: святых Платона и Романа - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться с близкими, а также лениться.
Что случилось 18 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память святых Платона и Романа. Платон был братом мученика Антиоха и был воспитан как христианин. За это правитель Агрипин призвал его на суд, заставлял отречься от веры. Но Платон не согласился, за что его обезглавили. А святой Роман принял мученическую смерть вместе с отроком Варулом во время гонений за христианами, которые устроил император Максим.
Что нельзя делать 18 ноября:
- есть мясо, рыбу и молочные продукты;
- лениться;
- ссориться с близкими.
Народные поверья и приметы:
- какая сегодня погода, такой она будет всю зиму;
- вьюга — на Масленицу будет снег;
- летает муха или комар — ждите оттепель;
- сильный ветер — зима будет снежной и ветреной;
- луна в кругу света — ждите снегопад.
День ангела празднуют:
Николай, Платон, Роман.
А также в этот день:
1626 год — в Риме освящают собор святого Петра, ныне резиденцию всех Пап;
1928 год — на экраны впервые выходит мультфильм производства компании Уолта Диснея;
2005 год — Сенат США отменяет ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника для Украины.
Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.