18 ноября 2025 года: святых Платона и Романа - что сегодня нельзя делать

Что случилось 18 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память святых Платона и Романа. Платон был братом мученика Антиоха и был воспитан как христианин. За это правитель Агрипин призвал его на суд, заставлял отречься от веры. Но Платон не согласился, за что его обезглавили. А святой Роман принял мученическую смерть вместе с отроком Варулом во время гонений за христианами, которые устроил император Максим.

Что нельзя делать 18 ноября:

есть мясо, рыбу и молочные продукты;

лениться;

ссориться с близкими.

Народные поверья и приметы:

какая сегодня погода, такой она будет всю зиму;

вьюга — на Масленицу будет снег;

летает муха или комар — ждите оттепель;

сильный ветер — зима будет снежной и ветреной;

луна в кругу света — ждите снегопад.

День ангела празднуют:

Николай, Платон, Роман.

А также в этот день:

1626 год — в Риме освящают собор святого Петра, ныне резиденцию всех Пап;

1928 год — на экраны впервые выходит мультфильм производства компании Уолта Диснея;

2005 год — Сенат США отменяет ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника для Украины.

