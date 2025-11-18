Підтримайте нас RU
18 листопада 2025 року: святих Платона і Романа — що сьогодні не можна робити

Фото: Википедия

Сьогодні не можна сваритися з близькими, а також лінуватися.

Що сталося 18 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Платона і Романа. Платон був братом мученика Антіоха і був вихований як християнин. За це правитель Агрипін закликав його на суд, змушував зректися віри. Але Платон не погодився, за що його обезголовили. А святий Роман прийняв мученицьку смерть разом із отроком Варулом під час гонінь за християнами, які влаштував імператор Максим.

Що не можна робити 18 листопада:

  • їсти м'ясо, рибу та молочні продукти;
  • лінуватися;
  • сваритися з близькими.

Народні повір'я та прикмети:

  • яка сьогодні погода, такою вона буде всю зиму;
  • хуртовина — на Масляну буде сніг;
  • літає муха або комар — чекайте відлигу;
  • сильний вітер — зима буде сніжною і вітряною;
  • місяць у колі світла — чекайте на снігопад.
День ангела святкують:

Микола, Платон, Роман.

А також цього дня:

1626 рік — у Римі освячують собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап;

1928 рік — на екрани вперше виходить мультфільм виробництва компанії Волта Діснея;

2005 рік — Сенат США скасовує обмежувальну зовнішньоторговельну поправку Джексона-Вейника для України.

