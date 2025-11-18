Бывший принц Эндрю "показал лицо" давно: инсайдер раскрыл, что он натворил во время беременности жены

Бывший принц Эндрю отнесся с пренебрежением к своей беременной жене Саре Фергюсон много лет назад, когда они находились еще в браке и он узнал о ее романе.

Случился случай, когда Сара, будучи на седьмом месяце беременности, упала на выходе из одного из заведений, однако Эндрю это проигнорировал и не помог жене. Такая его реакция была вызвана тем, что он только что узнал об измене жены, пишет британское издание Express со ссылкой на рассказ инсайдера.

Этот роман Сары, как утверждает автор книги о ее жизни Аллан Старки, ссылаясь на рассказ близкой подруги бывшей жены Эндрю, начался, когда Сара была беременна второй дочерью, принцессой Евгенией. По неофициальным данным известно, что этим мужчиной был техасский бизнесмен Стив Ваятт, с которым Сара познакомилась во время поездки в Техас.

Сам случай, когда Эндрю из-за злости решил не помочь беременной жене встать, произошел возле бара Harry's Bar в районе Мейфер вечером.

Супруги Эндрю и Сара Фергюсон вместе с дочерьми Фото: Скриншот

Автор книги утверждает, что Эндрю довольно быстро узнал об этом романе.

"Обычно вежливый Эндрю решительно шел дальше, оставив свою жену, которая была на седьмом месяце беременности, самой подниматься и гнаться за ним", — пишет Старки.

Этот инцидент стал еще одним несчастьем для Сары, которая была несчастливой в своем браке. Женщину привлекали деньги мужа, утверждает автор.

Несмотря на этот случай и реакцию Эндрю, Сара Фергюсон продолжала роман с Уайаттом до конца своей беременности. В то время она носила принцессу Евгению.

Женщина летала с Ваяттом в Марокко после этого, а впоследствии даже была убеждена в том, что ей необходимо развестись с Эндрю. Однако, как пишет Daily Mail, у мужчины было мало денег, что остановило Сару Фергюсон.

Сам лишенный сегодня титулов бывший принц Эндрю не комментировал инцидент, о котором упоминают СМИ.

