Колишній принц Ендрю "показав обличчя" давно: інсайдер розкрив, що він накоїв під час вагітності дружини

Колишній принц Ендрю поставився зі зневагою до своєї вагітної дружини Сари Фергюсон багато років тому, коли вони перебували ще у шлюбі й він дізнався про її роман.

Трапився випадок, коли Сара, бувши на сьомому місяці вагітності, впала на виході з одного із закладів, однак Ендрю це проігнорував та не допоміг дружині. Така його реакція була викликана тим, що він тільки що дізнався про зраду дружини, пише британське видання Express з посиланням на розповідь інсайдера.

Цей роман Сари, як стверджує автор книги про її життя Аллан Старкі, посилаючись на розповідь близької подруги колишньої дружини Ендрю, почався, коли Сара була вагітна другою дочкою, принцесою Євгенією. За неофіційними даними відомо, що цим чоловіком був техаський бізнесмен Стів Ваятт, з яким Сара познайомилася під час поїздки до Техасу.

Відео дня

Сам випадок, коли Ендрю через злість вирішив не допомогти вагітній дружині підвестися, трапився біля бару Harry's Bar у районі Мейфер увечері.

Подружжя Ендрю і Сара Фергюсон разом з доньками Фото: Скриншот

Автор книги стверджує, що Ендрю доволі швидко дізнався про цей роман.

"Зазвичай ввічливий Ендрю рішуче йшов далі, залишивши свою дружину, яка була на сьомому місяці вагітності, самій підійматися та гнатися за ним", — пише Старкі.

Цей інцидент став ще одним нещастям для Сари, яка була нещасливою у своєму шлюбі. Жінку приваблювали гроші чоловіка, стверджує автор.

Попри цей випадок та реакцію Ендрю, Сара Фергюсон продовжувала роман з Ваяттом до кінця своєї вагітності. На той час вона носила принцесу Євгенію.

Жінка літала з Ваяттом до Марокко після цього, а згодом навіть була переконана у тому, що їй необхідно розлучитися з Ендрю. Однак, як пише Daily Mail, у чоловіка було мало грошей, що зупинило Сару Фергюсон.

Сам позбавлений сьогодні титулів колишній принц Ендрю не коментував інциденту, про який згадують ЗМІ.

Нагадаємо, 17 листопада видання Express повідомляло, що принц Вільям та король Чарльз пішли на таємний "компроміс", аби повернути Гаррі у родину.

Також 16 листопада медіа Mirror розповіло, що Сара Фергюсон більше не хоче жити з Ендрю.