Король Чарльз і принц Вільям пішли на таємний "компроміс", аби повернути Гаррі: інсайдер розкрив деталі

Скандал з позбавленням титулів принца Ендрю принесе користь королівській родині, оскільки він може дати початок примиренню принца Вільяма з братом Гаррі після тривалої ворожнечі.

Принц Вільям та король Чарльз III таємно досягли домовленостей щодо компромісу, скориставшись ситуацією з Ендрю та його виїздом з маєтку у Віндзорському парку, аби створити сприятливіші умови для повернення Гаррі до королівської родини. Про це пише видання Express з посиланням на інсайдерів у королівському палаці.

Колишній королівський фотограф Пелам Тернер розповів виданню, що переїзд позбавленого титулів Ендрю до Сандрінгема, розташованого за понад 100 миль від інших членів королівської родини, здається компромісом у королівській сім'ї, на який пішов Чарльз задля повернення молодшого сина.

"Я думаю, що Вільям дуже ображений на Гаррі. Тому Чарльз пішов на компроміс", — заявив інсайдер.

Відео дня

Чарльз хоче, аби принц Гаррі повернувся до королівської сім'ї Фото: Star News

Королівський фотограф стверджує, що дуже мало людей обізнані про таємний "план", про який нібито домовилися Чарльз із Вільямом. Однак розмови у палаці про ймовірне повернення Гаррі, які з'явилися нещодавно, свідчать про те, що король прагнув повернення молодшого сина, що й призвело до від'їзду скандального Ендрю.

"Ситуація зараз свідчить про те, що Гаррі, можливо, наближається до королівського примирення", — пише видання.

Поштовхом могла стати хвороба

Прагнення Чарльза примиритися з сином посилилося на тлі його боротьби з онкологією. Тривалий процес одужання короля міг стати поштовхом до того, аби навернути Гаррі у родину.

Варто зауважити, що, попри оптимістичні публічні заяви, стан короля Чарльза може бути серйознішим, аніж про це інформують у королівській родині. Так, у жовтні видання Radar Online писало, що принца Вільяма тихо готують до швидкого вступу на престол у зв'язку зі станом монарха.

Нагадаємо, 14 листопада видання Mirror розповіло, що лише одна людина може відмовити королю Чарльзу.

Також 14 листопада Фокус з нагоди дня народження короля Чарльза розповідав про те, який шлях пройшов британський монарх.