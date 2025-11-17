Король Чарльз и принц Уильям пошли на тайный "компромисс", чтобы вернуть Гарри: инсайдер раскрыл детали

Скандал с лишением титулов принца Эндрю принесет пользу королевской семье, поскольку он может дать начало примирению принца Уильяма с братом Гарри после длительной вражды.

Принц Уильям и король Чарльз III тайно достигли договоренностей о компромиссе, воспользовавшись ситуацией с Эндрю и его выездом из поместья в Виндзорском парке, чтобы создать более благоприятные условия для возвращения Гарри в королевскую семью. Об этом пишет издание Express со ссылкой на инсайдеров в королевском дворце.

Бывший королевский фотограф Пелам Тернер рассказал изданию, что переезд лишенного титулов Эндрю в Сандрингем, расположенный более чем в 100 милях от других членов королевской семьи, кажется компромиссом в королевской семье, на который пошел Чарльз ради возвращения младшего сына.

Відео дня

"Я думаю, что Уильям очень обижен на Гарри. Поэтому Чарльз пошел на компромисс", — заявил инсайдер.

Чарльз хочет, чтобы принц Гарри вернулся в королевскую семью Фото: Star News

Королевский фотограф утверждает, что очень мало людей осведомлены о тайном "плане", о котором якобы договорились Чарльз с Уильямом. Однако разговоры во дворце о вероятном возвращении Гарри, которые появились недавно, свидетельствуют о том, что король стремился к возвращению младшего сына, что и привело к отъезду скандального Эндрю.

"Ситуация сейчас свидетельствует о том, что Гарри, возможно, приближается к королевскому примирению", — пишет издание.

Толчком могла стать болезнь

Стремление Чарльза примириться с сыном усилилось на фоне его борьбы с онкологией. Длительный процесс выздоровления короля мог стать толчком к тому, чтобы обратить Гарри в семью.

Стоит заметить, что, несмотря на оптимистичные публичные заявления, состояние короля Чарльза может быть серьезнее, чем об этом информируют в королевской семье. Так, в октябре издание Radar Online писало, что принца Уильяма тихо готовят к быстрому вступлению на престол в связи с состоянием монарха.

Напомним, 14 ноября издание Mirror рассказало, что только один человек может отказать королю Чарльзу.

Также 14 ноября Фокус по случаю дня рождения короля Чарльза рассказывал о том, какой путь прошел британский монарх.