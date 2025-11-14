"Она у штурвала": только один человек может сказать "нет" королю Чарльзу

Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл заявил, что есть только один человек, который может сказать "нет" королю Чарльзу, поделившись своими мыслями о текущем положении дел в королевской семье.

Пол начал свою карьеру лакеем в Букингемском дворце в возрасте 18 лет и продолжил работать на принцессу Диану в течение 10 лет. Об этом пишет Mirror.

Власть королевы Камиллы

В своей книге "Королевский инсайдер: Моя жизнь с королевой, королем и принцессой Дианой" Пол пишет, что единственный человек, который может сказать "нет" монарху, который сегодня отмечает 77-й день рождения, — это его жена, с которой он прожил 20 лет, королева Камилла.

Баррелл описал ее как женщину, которая редко просит много, но ей дают все.

Он объяснил: "Чарльз всегда жил в мире, где все его домохозяйства и персонал кланяются и называют его "Ваше Королевское Высочество". Теперь, конечно, это "Ваше Величество". Никто не говорит "нет". Если вы это сделаете, вы вылетите. Он живет в позолоченном пузыре, и ему подают все, что он хочет, когда он хочет и кем он хочет. Единственный человек, который может сказать "нет", — это Камилла. Она есть и всегда будет неподвластной обсуждению. Возможно, ее прямолинейный подход — это то, что нужно Чарльзу. Сейчас она твердая рука на русле королевского корабля, нравится вам это или нет. Она у штурвала".

Автор добавил, что Камилла редко что-то просит, но ей дают все, и теперь она имеет самую высокую должность королевы.

Королева Камилла Фото: The Royal Family

Распорядок короля

Кроме того, что Пол описал единственного человека, который может сказать "нет" монарху, он также утверждал, что распорядок дня Чарльза не сильно изменился за эти годы.

"Его распорядок дня никогда не менялся", — пишет бывший дворецкий.

Каждое утро монарх выдавливает зубную пасту на щетку, как и миллионы людей по всему миру.

"Его пижаму стирают или гладят каждый день... Он, как и его отец, любит, чтобы его туфли были "начищены и отполированы" до зеркального блеска", — говорит Баррелл.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: The Royal Family

