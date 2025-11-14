Поддержите нас UA
Тайные звонки Камилле, измена Диане и путь к престолу: королю Чарльзу III — 77

королю Чарльзу 77 лет, что известно о его жизни
Король Чарльз и королева Камилла | Фото: Instagram/@clarencehouse

Король Чарльз III, нынешний монарх Великобритании, родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Сегодня ему исполняется 77 лет.

Фокус рассказывает, что известно о человеке, который правит королевством с 2022 года, а особенно о его личной жизни.

Коротко о Чарльзе III

Он — старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В 2022 году, после смерти матери, стал королем под именем Чарльз III. До этого он более 70 лет носил титул принца Уэльского — самый долгий период ожидания престола в истории британской монархии. Официальная коронация состоялась 6 мая 2023 года. Тогда на событие прибыла в Лондон даже первая леди Украины Елена Зеленская.

Чарльз известен как человек с широкими интересами:

  • активно поддерживает экологические инициативы, был одним из первых членов королевской семьи, кто открыто говорил об изменении климата и органическом земледелии;
  • основал благотворительную организацию The Prince's Trust, которая помогает молодежи;
  • интересуется архитектурой, искусством, духовными практиками.
Король Чарльз III
Фото: The Royal Family

Его скандальные отношения с Камиллой

История любви Чарльза и Камиллы — одна из самых известных и скандальных в британской истории.

Монарх познакомился с Камиллой Шенд (ныне — королева Камилла) в 1970-х. У них был короткий роман, но они не поженились — частично из-за того, что у Камиллы уже был возлюбленный (Эндрю Паркер-Боулз) и не считалась "подходящей" невестой для наследника престола.

В 1981 году Чарльз женился на леди Диане Спенсер, но его чувства к Камилле не угасли. На протяжении 80-90-х годов они тайно поддерживали связь, что стало известно общественности.

Камилла стала королевой Великобритании 6 мая 2023 года
Фото: The Royal Family

Скандал с "Camillagate" (1993)

Этот эпизод — один из самых известных в британской таблоидной истории. В 1993 году газеты опубликовали аудиозапись частного телефонного разговора Чарльза и Камиллы в 1989 году. В нем они говорили о своих чувствах, и разговор носил очень частный и даже неловкий характер (Чарльз говорил, что "хотел бы быть тампончиком, чтобы всегда быть рядом с Камиллой).

Публикация вызвала шок среди британцев, поскольку тогда Чарльз еще был женат на Диане, которая родила ему двух сыновей — Уильяма и Гарри. Это сильно подорвало его репутацию, общественность была преимущественно на стороне Дианы.

Король Чарльз и королева Камилла
Фото: Скриншот

После скандала

В 1996 году Диана и Чарльз официально развелись. А после трагической гибели Дианы в ДТП в 1997 году Чарльз постепенно начал открыто показывать свои отношения с Камиллой.

В 2005 году они поженились на скромной церемонии. Со временем общественное мнение стало более благосклонным к Камилле — особенно после того, как она взяла на себя множество официальных обязанностей.

После восшествия Чарльза на трон в 2022 году, она стала королевой Камиллой.

Король Чарльз и королева Камилла
Фото: The Royal Family

Король Чарльз ІІІ и Украина

Королевская семья Великобритании неоднократно выражала свою поддержку народу Украины. Как покойная королева Елизавета II, ее сын тверд в своих убеждениях.

"Мое сердце со всеми пострадавшими, когда я вспоминаю о них в своих мыслях и молитвах", — отмечал монарх на вторую годовщину полномасштабного вторжения.

Более того, именинник говорил о поддержке Украины во время встречи с Дональдом Трампом.

