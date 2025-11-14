Підтримайте нас RU
Таємні дзвінки Каміллі, зрада Діані і шлях до престолу: королю Чарльзу III — 77

королю чарльзу 77 років, що відомо про його життя
Король Чарльз та королева Камілла | Фото: Instagram/@clarencehouse

Король Чарльз III, нинішній монарх Великої Британії, народився 14 листопада 1948 року в Лондоні. Сьогодні йому виповнюється 77 років.

Фокус розповідає, що відомо про людину, яка править королівством з 2022 року, а особливо про його особисте життя.

Коротко про Чарльза III

Він — старший син королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького. У 2022 році, після смерті матері, став королем під іменем Чарльз III. До цього він понад 70 років мав титул принца Уельського — найдовший період очікування престолу в історії британської монархії. Офіційна коронація відбулася 6 травня 2023 року. Тоді на подію прибула до Лондона навіть перша леді України Олена Зеленська.

Чарльз відомий як людина з широкими інтересами:

  • активно підтримує екологічні ініціативи, був одним із перших членів королівської родини, хто відкрито говорив про зміну клімату та органічне землеробство;
  • заснував благодійну організацію The Prince’s Trust, яка допомагає молоді;
  • цікавиться архітектурою, мистецтвом, духовними практиками.
Король Чарльз ІІІ
Король Чарльз ІІІ
Фото: The Royal Family

Його скандальні стосунки з Каміллою

Історія кохання Чарльза і Камілли — одна з найвідоміших і найскандальніших у британській історії.

Монарх познайомився з Каміллою Шенд (нині — королева Камілла) у 1970-х. Вони мали короткий роман, але не одружилися — частково через те, що Камілла вже мала коханого (Ендрю Паркер-Боулза) і не вважалася "підходящою" нареченою для спадкоємця престолу.

У 1981 році Чарльз одружився з леді Діаною Спенсер, але його почуття до Камілли не згасли. Протягом 80–90-х років вони таємно підтримували зв’язок, що стало відомо громадськості.

король чарльз королева камілла
Камілла стала королевою Великої Британії 6 травня 2023 року
Фото: The Royal Family

Скандал з "Camillagate" (1993)

Цей епізод — один із найвідоміших у британській таблоїдній історії. У 1993 році газети опублікували аудіозапис приватної телефонної розмови Чарльза і Камілли 1989 року. У ній вони говорили про свої почуття, і розмова мала дуже приватний і навіть незграбний характер (Чарльз казав, що "хотів би бути тампончиком, щоб завжди бути поруч з Каміллою).

Публікація викликала шок серед британців, оскільки тоді Чарльз ще був одружений із Діаною, яка народила йому двох синів — Вільяма та Гаррі. Це сильно підірвало його репутацію, громадськість була переважно на боці Діани.

Король Чарльз та королева Камілла
Король Чарльз та королева Камілла
Фото: Скриншот

Після скандалу

У 1996 році Діана і Чарльз офіційно розлучилися. А після трагічної загибелі Діани у ДТП у 1997 році Чарльз поступово почав відкрито показувати свої стосунки з Каміллою.

У 2005 році вони одружилися на скромній церемонії. З часом суспільна думка стала прихильнішою до Камілли — особливо після того, як вона взяла на себе безліч офіційних обов’язків.

Після сходження Чарльза на трон у 2022 році, вона стала королевою Каміллою.

Король Чарльз та королева Камілла
Король Чарльз та королева Камілла
Фото: The Royal Family

Король Чарльз ІІІ і Україна

Королівська сімʼя Великої Британії неодноразово висловлювала свою підтримку народу України. Як покійна королева Єлизавета ІІ, її син твердий у своїх переконаннях.

"Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах", — зазначав монарх на другі роковини повномасштабного вторгнення.

Ба більше, іменинник говорив про підтримку України під час зустрічі з Дональдом Трампом.

Крім того, Чарльз III позбавив свого молодшого брата, принца Ендрю, титулів та королівських привілеїв, а також ініціював його виселення з резиденції у Віндзорському маєтку через зв’язки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном.