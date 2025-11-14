"Вона біля штурвала": лише одна людина може сказати "ні" королю Чарльзу

Колишній королівський дворецький Пол Баррелл заявив, що є лише одна людина, яка може сказати "ні" королю Чарльзу, поділившися своїми думками про поточний стан справ у королівській родині.

Пол розпочав свою кар'єру лакеєм у Букінгемському палаці у віці 18 років і продовжив працювати на принцесу Діану протягом 10 років. Про це пише Mirror.

Влада королеви Камілли

У своїй книзі "Королівський інсайдер: Моє життя з королевою, королем і принцесою Діаною" Пол пише, що єдина людина, яка може сказати "ні" монарху, який сьогодні відзначає 77-й день народження, — це його дружина, з якою він прожив 20 років, королева Камілла.

Баррелл описав її як жінку, яка рідко просить багато, але їй дають усе.

Він пояснив: "Чарльз завжди жив у світі, де всі його домогосподарства та персонал кланяються та називають його "Ваша Королівська Високість". Тепер, звичайно, це "Ваша Величносте". Ніхто не каже "ні". Якщо ви це зробите, ви вилетите. Він живе в позолоченій бульбашці, і йому подають все, що він хоче, коли він хоче і ким він хоче. Єдина людина, яка може сказати "ні", — це Камілла. Вона є і завжди буде непідвладною обговоренню. Можливо, її прямолінійний підхід — це те, що потрібно Чарльзу. Зараз вона тверда рука на стерні королівського корабля, подобається вам це чи ні. Вона біля штурвала".

Автор додав, що Камілла рідко щось просить, але їй дають усе, і тепер вона має найвищу посаду королеви.

Королева Камілла Фото: The Royal Family

Розпорядок короля

Окрім того, що Пол описав єдину людину, яка може сказати "ні" монарху, він також стверджував, що розпорядок дня Чарльза не сильно змінився за ці роки.

"Його розпорядок дня ніколи не змінювався", — пише колишній дворецький.

Щоранку монарх видавлює зубну пасту на щітку, як і мільйони людей по всьому світу.

"Його піжаму перуть або прасують щодня… Він, як і його батько, любить, щоб його туфлі були "начищені та відполіровані" до дзеркального блиску", — каже Баррелл.

Король Чарльз та королева Камілла Фото: The Royal Family

