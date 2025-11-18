Шоу "Танцы со звездами" возвращается на телеэкраны: выйдет предновогодний спецвыпуск (видео)

Популярное шоу "Танцы со звездами" снова появится на телеэкранах. Для украинцев готовят предновогодний спецвыпуск, главной целью которого будет сбор для защитников.

"Танцы со звездами" возвращаются на телеканал "1+1 Украина" с благотворительным выпуском. Об этом 17 ноября заявили на странице проекта в Instagram, опубликовав загадочный анонс.

"Впервые за 4 года один из самых любимых проектов миллионов украинцев "Танцы со звездами" возвращается на телеэкраны в формате предновогоднего спецвыпуска, чтобы объединить аудиторию вокруг большой благотворительной цели", — говорится в посте.

Новый выпуск шоу "Танцы со звездами" получил слоган "Движение к жизни". Знаменитости соберутся на паркете и продемонстрируют яркие номера с единственной целью — провести совместный сбор средств с Superhumans Center на прицельную эвакуацию.

Одна быстрая транспортировка военных с тяжелыми ранениями с "нуля" в операционные стоит 30-45 тысяч гривен. Функционирование двух эвакуационных команд обходится в 10 миллионов в год.

"В спецвыпуске тебя ждут новые и совсем неожиданные участники, обновленный состав судей и музыкальные номера, которые превратят вечер в настоящий праздник — красивый, искренний, сильный. И да, мы скоро расскажем, кто именно выйдет на паркет в этом году. Обещаем — ты удивишься", — рассказали создатели проекта.

"Танцы со звездами" возвращаются: подарок за донат

В другой публикации они объяснили, что раненых с передовой доставляют в Superhumans. Быстрая узкоспециальная помощь увеличивает шансы, что воину удастся сохранить конечность и вернуться к полноценной жизни. Средняя продолжительность эвакуации сократилась до 17, а иногда и 15 часов с момента ранения.

К сбору можно присоединиться уже, и за благотворительные взносы украинцам обещают подарки. Тем, кто сделает донат от 500 гривен, будут предоставлять ссылку на закрытый Telegram-канал "Танцы со звездами. Движение к жизни". Там будут публиковать розыгрыши, бэкстейджи, эксклюзивные материалы от звезд и создателей проекта. Кроме того, участники канала смогут первыми узнавать, кто из звезд появится в спецвыпуске.

Напомним, к 30-летию телеканала "1+1" телеведущий Юрий Горбунов показал архивное фото с финала первого сезона "Танцев со звездами". На одном из кадров можно увидеть, как во время съемок выглядела Тина Кароль — певицу, которая сейчас предпочитает естественность и легкость, не узнать.

Украинский хореограф Алена Шоптенко делилась, что имеет в своем портфолио выступления на шоу "Танцы со звездами", но бывшего юмориста и ныне президента Украины Владимира Зеленского на видео не видно. Она объяснила, почему так сделала.