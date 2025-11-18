Шоу "Танці з зірками" повертається на телеекрани: вийде передноворічний спецвипуск (відео)

Популярне шоу "Танці з зірками" знову з'явиться на телеекранах. Для українців готують передноворічний спецвипуск, головною метою якого буде збір для захисників.

"Танці з зірками" повертаються на телеканал "1+1 Україна" із благодійним випуском. Про це 17 листопада заявили на сторінці проєкту в Instagram, опублікувавши загадковий анонс.

"Вперше за 4 роки один з найулюбленіших проєктів мільйонів українців "Танці з зірками" повертається на телеекрани у форматі передноворічного спецвипуску, щоб об’єднати аудиторію навколо великої благодійної мети", — йдеться у пості.

Новий випуск шоу "Танці з зірками" отримав слоган "Рух до життя". Знаменитості зберуться на паркеті й продемонструють яскраві номери з єдиною метою — провести спільний збір коштів з Superhumans Center на прицільну евакуацію.

Відео дня

Одне швидке транспортування військових із тяжкими пораненнями з "нуля" до операційних коштує 30–45 тисяч гривень. Функціонування двох евакуаційних команд обходиться у 10 мільйонів на рік.

"У спецвипуску на тебе чекають нові та зовсім неочікувані учасники, оновлений склад суддів і музичні номери, що перетворять вечір на справжнє свято — красиве, щире, сильне. І так, ми скоро розповімо, хто саме вийде на паркет цього року. Обіцяємо — ти здивуєшся", — розповіли творці проєкту.

"Танці з зірками" повертаються: подарунок за донат

В іншій публікації вони пояснили, що поранених з передової доправляють до Superhumans. Швидка вузькоспеціальна допомога збільшує шанси, що воїну вдасться зберегти кінцівку та повернутися до повноцінного життя. Середня тривалість евакуації скоротилася до 17, а іноді й 15 годин від моменту поранення.

До збору можна долучитися вже, і за благодійні внески українцям обіцяють подарунки. Тим, хто зробить донат від 500 гривень, надаватимуть посилання на закритий Telegram-канал "Танці з зірками. Рух до життя". Там публікуватимуть розіграші, бекстейджі, екслюзивні матеріали від зірок та творців проєкту. Окрім того, учасники каналу зможуть першими дізнаватися, хто з зірок з'явиться у спецвипуску.

Нагадаємо, до 30-річчя телеканалу "1+1" телеведучий Юрій Горбунов показав архівне фото з фіналу першого сезону "Танців з зірками". На одному з кадрів можна побачити, як під час зйомок виглядала Тіна Кароль — співачку, яка нині надає перевагу природності та легкості, не впізнати.

Українська хореографка Олена Шоптенко ділилась, що має у своєму портфоліо виступи на шоу "Танці з зірками", але колишнього гумориста і нині президента України Володимира Зеленського на відео не видно. Вона пояснила, чому так зробила.