"Учитель года" преследовал 11-летнюю девочку в своем классе: написал 60 любовных писем

В штате Южная Каролина, США, педагог начальной школы избежал реального заключения после того, как признал вину в преследовании 11-летней бывшей ученицы. Мужчина посылал девочке десятки любовных писем и обнимал без ее согласия.

27-летний Дилан Роберт Дюкс работал в начальной школе, когда начал проявлять навязчивое внимание к своей бывшей ученице. Как сообщают местные медиа, в частности FOX Carolina, мужчина передал девочке более 60 рукописных записок, включая письма, делал ей нежелательные объятия и дарил подарки.

Во время следствия правоохранители обнаружили в школьном столе педагога многочисленные фотографии девочки. Представители полиции отметили, что ни один из снимков не имел интимного характера.

Свидетельство матери

Мать потерпевшей рассказала в суде, что поведение учителя нарушило чувство безопасности ее дочери в местах, где ребенок должен был чувствовать себя комфортно. Женщина отметила, что Дюкс начал посещать их церковь.

Учителя обвиняют в преследовании ученицы Фото: Sonoma County Sheriff's Office

"Моему ребенку пришлось испытывать дискомфорт в таких местах, как церковь, школа и спортивные мероприятия, где он должен был наслаждаться детством", — заявила мать в июле прошлого года.

Начало расследования

Расследование началось после того, как офис шерифа округа Андерсон получил сообщение о систематических контактах педагога с несовершеннолетней.

Шериф отметил, что детективам удалось вмешаться до того, как ситуация обострилась. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что девочка боялась возможного физического контакта со стороны учителя.

Педагога арестовали по подозрению в преследовании ученицы Фото: Sonoma County Sheriff's Office

Педагога арестовали по подозрению в преследовании и освободили под залог в размере 50 тысяч долларов. Администрация школы отстранила его от работы, хотя незадолго до инцидента Дюкса признали учителем года заведения по итогам 2023-2024 учебного периода.

Суд над педагогом

На судебном заседании на прошлой неделе обвиняемый признал вину в преследовании первой степени. Суд назначил ему три года заключения, которое заменили на пять лет условного срока.

Согласно приговору, мужчина обязан пройти курс психологической помощи, сдать удостоверение педагога и соблюдать постоянный запретительный ордер, который запрещает ему любые контакты с потерпевшей и ее семьей.

