Учительницу выгнали из школы: она распивала алкоголь и танцевала на уроке под "Макарену"

Британскую учительницу Алису Эштон навсегда лишили права преподавать после того, как она провела урок в состоянии алкогольного опьянения, превратив занятия в "рейв" с танцами и нецензурной бранью.

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Суд Уэльса запретил 40-летней Эштон работать в учебных заведениях после скандального инцидента в школе Ysgol Bro Caereinion вблизи Велшпула. Об этой истории написал таблоид Metro.

17 января прошлого года педагог появилась на урок с бутылкой воды, наполненной алкогольным напитком оранжевого цвета, и начала пить его прямо во время занятия.

Показания ученицы

16-летняя ученица, которая сидела в первом ряду, рассказала на судебном заседании о странном поведении учительницы: "Она была очень-очень близко к нам. Чувствовался легкий алкогольный запах. Она была очень оживленная, махала руками. На других уроках вела себя более сдержанно и тихо".

Девушка отметила, что Эштон регулярно пила из бутылки. "Я заметила, что она регулярно делала глотки из бутылки, которая была полная в начале урока и почти пустая в конце", — добавила ученица.

Алиса Эштон из Великобритании Фото: Wales News Service

Урок быстро вышел из-под контроля. Вместо запланированного занятия по личностному и социальному развитию учительница включила музыку и заставила учеников танцевать. "Она заставила нас танцевать "Макарену", и ей было все равно на урок. Все вышло из-под контроля", — свидетельствует один из учеников.

По словам очевидцев, учительница также назвала весь класс "маленькими сволочами".

Заключение трибунала

Трибунал установил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте. Этот инцидент произошел всего через четыре месяца после того, как ее осудили за вождение в нетрезвом состоянии.

Трибунал установил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте Фото: Wales News Service

Учительница не явилась на слушания и не ответила на обвинения. Ранее она сообщила, что больше не работает в школе и переехала в Англию. Ее исключили из реестра учителей на неопределенный срок. Однако она может подать заявление на восстановление через два года.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кто из украинских звезд имеет педагогическое образование? Не все представители украинского шоу-бизнеса сразу стали известными людьми, они в свое время выбирали разные профессии, однако впоследствии их путь пошел в культурную сферу.

Кроме того, самый известный учитель украинского языка Александр Авраменко высказался о вероятном выезде за границу.

А вот другая учительница в школе додумалась, как параллельно зарабатывать 20 тысяч долларов в год.