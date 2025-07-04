Вчительку вигнали зі школи: вона розпивала алкоголь й танцювала на уроці під "Макарену"

Британську вчительку Алісу Ештон назавжди позбавили права викладати після того, як вона провела урок у стані алкогольного сп'яніння, перетворивши заняття на "рейв" з танцями та нецензурною лайкою.

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Суд Уельсу заборонив 40-річній Ештон працювати в навчальних закладах після скандального інциденту в школі Ysgol Bro Caereinion поблизу Велшпула. Про цю історію написав таблоїд Metro.

17 січня минулого року педагогиня з'явилася на урок із пляшкою води, наповненою алкогольним напоєм помаранчевого кольору, і почала пити його прямо під час заняття.

Свідчення учениці

16-річна учениця, яка сиділа в першому ряду, розповіла на судовому засіданні про дивну поведінку вчительки: "Вона була дуже-дуже близько до нас. Відчувався легкий алкогольний запах. Вона була дуже жвава, махала руками. На інших уроках поводилася більш стримано і тихо".

Дівчина зазначила, що Ештон регулярно пила з пляшки. "Я помітила, що вона регулярно робила ковтки з пляшки, яка була повна на початку уроку і майже порожня в кінці", — додала учениця.

Аліса Ештон з Великої Британії Фото: Wales News Service

Урок швидко вийшов з-під контролю. Замість запланованого заняття з особистісного та соціального розвитку вчителька включила музику та змусила учнів танцювати. "Вона змусила нас танцювати "Макарену", і їй було все одно на урок. Все вийшло з-під контролю", — засвідчив один з учнів.

За словами свідків, вчителька також назвала весь клас "маленькими сволотами".

Висновок трибуналу

Трибунал встановив, що жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння на робочому місці. Цей інцидент стався лише через чотири місяці після того, як її засудили за водіння в нетверезому стані.

Трибунал встановив, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння на робочому місці Фото: Wales News Service

Вчителька не з'явилася на слухання та не відповіла на звинувачення. Раніше вона повідомила, що більше не працює у школі й переїхала до Англії. Її виключили з реєстру вчителів на невизначений термін. Однак вона може подати заяву на поновлення через два роки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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