Мелочь испортила отдых молодоженов за 130 тысяч грн: "Мы были в стрессе" (фото)

Мужчина, который направлялся в свой медовый месяц стоимостью более 130 тысяч гривен, заявил, что ему запретили садиться на международный рейс из-за едва заметного "пятна штампа" на его паспорте.

План молодоженов из Южного Йоркшира Джоша и Иден Рики улететь в Таиланд в октябре был сорван, когда сотрудники Etihad Airways сообщили о проблеме с проездными документами пары. Они забронировали тур TUI на Пхукет, потратив 2400 фунтов стерлингов (более 130 тысяч гривен), чтобы отпраздновать второй медовый месяц после бракосочетания в 2024 году. Об этом пишет The Sun.

Поврежденный паспорт

Сотрудники стойки регистрации Etihad в аэропорту Манчестера "немедленно" сообщили о проблеме с обоими паспортами, что заставило пару ждать. После тревожных 30 минут паспорт Иден был оформлен, но Джошу сказали, что он не сможет лететь, поскольку его паспорт "поврежден водой".

Відео дня

Он рассказывает: "Дежурный менеджер начал проверять паспорт и фотографировать его. Никто ничего нам не сказал о том, что происходит, она просто обернулась и сказала: "Мне очень жаль, но вы не можете лететь".

По иронии судьбы, едва заметное пятно на тайской туристической марке 2019 года не позволило ему сесть на рейс.

Паспорт не позволил сесть на самолет Фото: The Sun

Реакция мужчины

Эти слова шокировали жениха, который только в этом году 12 раз использовал свой паспорт для международных поездок без всяких проблем.

"Я недолго летал с этим паспортом, поэтому не думал, что с ним что-то не так", — говорит Джош.

Пытаясь успеть на отпуск, Джош и Иден спешили подать заявку на новый паспорт, но поставщик услуг отдыха TUI отменил их обратный рейс и проживание.

Паспорт Джоша Фото: The Sun

Пара разочаровалась и требует компенсаций

"Мы очень этого ждали", — говорит Джош.

Они вышли, стояли на улице и просто не знали, что делать.

"Это очень сюрреалистическое ощущение — заходить в аэропорт, а потом выходить из зала вылета", — вспоминает мужчина.

Поскольку Джош смог получить новый паспорт в течение двух дней, пара потратила еще денег на поездку на Кипр в последнюю минуту. С тех пор они требовали компенсации от Etihad и TUI.

"Я был очень разочарован, потому что Etihad Airways не выразили ни сочувствия, ни раскаяния. Я знаю, что они, наверное, видят это каждый день, но люди экономят целый год, чтобы поехать в отпуск", — подчеркнул Джош.

Иден и Джош Фото: The Sun

"Мы были в стрессе из-за всех денег, которые мы потратили", — говорит мужчина.

Джош добавил, что они были "разбиты" и назвал это событие "разрушительным для души".

"Я просто надеюсь, что это не произойдет с кем-то другим", — сказал он.

В компании ответили, что британские паспорта должны быть машиночитаемыми и полностью целыми, без порванных страниц, повреждений водой, расслоения или неразборчивых данных, чтобы соответствовать иммиграционной политике Таиланда.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Во время отдыха в турецкой столице при загадочных обстоятельствах умерли родители и двое их малолетних детей из Германии.

Туристка отправилась в некоторые неизведанные места на Ла-Гомери на Канарских островах и на остров у побережья Южной Кореи. Но одно из мест, которое она посетила, было ее первым визитом, и одно из мест, которое особенно поразило ее, — это Вьетнам.

Кроме того, украинка рассказала о самой "дешевой стране" для отдыха.