Дрібниця зіпсувала відпочинок молодят за 130 тисяч грн: "Ми були в стресі" (фото)

Чоловік, який прямував у свій медовий місяць вартістю понад 130 тисяч гривень, заявив, що йому заборонили сідати на міжнародний рейс через ледь помітну "пляму штампа" на його паспорті.

План молодят з Південного Йоркширу Джоша та Іден Рікі полетіти до Таїланду в жовтні був зірваний, коли співробітники Etihad Airways повідомили про проблему з проїзними документами пари. Вони забронювали тур TUI на Пхукет, витративши 2400 фунтів стерлінгів (понад 130 тисяч гривень), щоб відсвяткувати другий медовий місяць після одруження у 2024 році. Про це пише The Sun.

Пошкоджений паспорт

Співробітники стійки реєстрації Etihad в аеропорту Манчестера "негайно" повідомили про проблему з обома паспортами, що змусило пару чекати. Після тривожних 30 хвилин паспорт Іден було оформлено, але Джошу сказали, що він не зможе летіти, оскільки його паспорт "пошкоджений водою".

Він розповідає: "Черговий менеджер почав перевіряти паспорт та фотографувати його. Ніхто нічого нам не сказав про те, що відбувається, вона просто обернулася і сказала: "Мені дуже шкода, але ви не можете летіти".

За іронією долі, ледь помітна пляма на тайській туристичній марці 2019 року не дозволила йому сісти на рейс.

Паспорт не дозволив сісти на літак Фото: The Sun

Реакція чоловіка

Ці слова шокували нареченого, який тільки цього року 12 разів використовував свій паспорт для міжнародних поїздок без жодних проблем.

"Я недовго літав з цим паспортом, тому не думав, що з ним щось не так", — каже Джош.

Намагаючись встигнути на відпустку, Джош та Іден поспішали подати заявку на новий паспорт, але постачальник послуг відпочинку TUI скасував їхній зворотний рейс та проживання.

Паспорт Джоша Фото: The Sun

Пара розчарувалася та вимагає компенсацій

"Ми дуже цього чекали", — каже Джош.

Вони вийшли, стояли надворі та просто не знали, що робити.

"Це дуже сюрреалістичне відчуття — заходити в аеропорт, а потім виходити із зали вильоту", — пригадує чоловік.

Оскільки Джош зміг отримати новий паспорт протягом двох днів, пара витратила ще грошей на поїздку на Кіпр в останню хвилину. Відтоді вони вимагали компенсації від Etihad та TUI.

"Я був дуже розчарований, бо Etihad Airways не висловили ні співчуття, ні каяття. Я знаю, що вони, мабуть, бачать це щодня, але люди заощаджують цілий рік, щоб поїхати у відпустку", — наголосив Джош.

Іден та Джош Фото: The Sun

"Ми були в стресі через усі гроші, які ми витратили", — каже чоловік.

Джош додав, що вони були "розбиті" і назвав цю подію "руйнівною для душі".

"Я просто сподіваюся, що це не станеться з кимось іншим", — сказав він.

У компанії відповіли, що британські паспорти повинні бути машинозчитуваними та повністю цілими, без порваних сторінок, пошкоджень водою, розшарування або нерозбірливих даних, щоб відповідати імміграційній політиці Таїланду.

