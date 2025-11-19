"Возвращается снова": Alyona Alyona призналась, что имеет тяжелое апатическое состояние

Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) напугала поклонников, рассказав об ухудшении своего психологического состояния. Артистка призналась, что длительное время боролась с депрессией, однако недавно снова почувствовала обострение.

В своем Instagram она сообщила, что активно заботится о здоровье, но пока не видит ощутимых результатов. Наоборот, за последние недели рэперша все чаще сталкивается с апатией и усталостью.

"Последние два месяца у меня как будто хандра. Все чаще появляется апатичное состояние, быстрая усталость. Я уже проверила витамин D, железо — все подняла. Начала снова есть мясо, хотя не ела три года, чтобы поднять ферритин. Слежу за уровнем витамина D, пила цинк и витамин Е", — сказала певица.

Alyona Alyona объяснила, что переживает из-за возможного возвращения депрессии, ведь недавно завершила работу со специалистами.

"Я где-то читала, что у людей, у которых депрессия проявляется эпизодически, первый эпизод может начинаться с апатии и нежелания делать даже привычные вещи, которые раньше приносили удовольствие. И мне стало немного страшно: неужели я вылечилась, а это возвращается снова?" — отметила рэперша.

Она также отметила, что имеет очень напряженный рабочий график и немало обязанностей, что может влиять на ее состояние.

"Я ничего не могу с этим сделать, потому что сейчас очень большая нагрузка: много работы, мало отдыха, большая ответственность перед "Дворцом спорта" — это же подготовка, ты этим живешь, очень много отдаешь. Плюс постоянные обстрелы в Украине, люди страдают. Я еще и на фронт ездила — выступала для военных. Я эмпатичный человек, очень все это пропускаю через себя, и много переживаний оставляю внутри", — добавила Алена.

