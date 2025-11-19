"Повертається знову": Alyona Alyona зізналася, що має важкий апатичний стан
Українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко) налякала шанувальників, розповівши про погіршення свого психологічного стану. Артистка зізналася, що тривалий час боролася з депресією, однак нещодавно знову відчула загострення.
У своєму Instagram вона повідомила, що активно дбає про здоров’я, але поки не бачить відчутних результатів. Навпаки, за останні тижні реперка все частіше стикається з апатією та втомою.
"Останні два місяці у мене наче хандра. Все частіше з’являється апатичний стан, швидка втома. Я вже перевірила вітамін D, залізо — все підняла. Почала знову їсти м'ясо, хоч не їла три роки, щоб підняти феритин. Слідкую за рівнем вітаміну D, пила цинк і вітамін Е", — сказала співачка.
Alyona Alyona пояснила, що переживає через можливе повернення депресії, адже нещодавно завершила роботу з фахівцями.
"Я десь читала, що в людей, у яких депресія проявляється епізодично, перший епізод може починатися з апатії та небажання робити навіть звичні речі, які раніше приносили задоволення. І мені стало трохи страшно: невже я вилікувалася, а це повертається знову?" – зазначила реперка.
Вона також зазначила, що має дуже напружений робочий графік і чимало обов’язків, що може впливати на її стан.
"Я нічого не можу з цим зробити, бо зараз дуже велике навантаження: багато роботи, мало відпочинку, велика відповідальність перед "Палацом спорту" — це ж підготовка, ти цим живеш, дуже багато віддаєш. Плюс постійні обстріли в Україні, люди страждають. Я ще й на фронт їздила — виступала для військових. Я емпатична людина, дуже все це пропускаю через себе, і багато переживань залишаю всередині", — додала Альона.
