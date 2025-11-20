20 ноября 2025 года: святого Прокла - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также ходить в лес.

Что случилось 20 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память святого Прокла. Богословие Прокл выучил благодаря Иоанну Златоусту. Прокл видел явление апостола Павла, а епископом стал уже после смерти своего наставника. Однажды во время его служения произошло сильное землетрясение. Прокл вместе с прихожанами вышел на улицу попросить Бога о помощи. Тогда один ребенок из толпы поднялся в небо и невредимым вернулся на землю. Он сказал, что слышал пение ангелов, и велел людям повторить его, после чего землетрясение прекратилось.

Что нельзя делать 20 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

ходить в лес;

обижать животных.

Народные поверья и приметы:

слышно пение снегура – ждите суровую зиму;

утром пошел снег – днем будет ясно;

ночью и утром идет снег, но нет ветра – к ясной погоде.

Відео дня

День ангела празднуют:

Илларион, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Иосиф, Исак, Фекла, Анна

Родились 20 ноября:

1942 год — Джо Байден, вице-президент США (2009—2017), 46-й президент США с 2021 года.

А также в этот день:

1917 год — своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозглашает УНР;

1945 год – в немецком городе Нюрнберг начинается международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха;

1985 год – выпускают Microsoft Windows 1.0;

1998 год – запускают первый модуля Международной космической станции;

2003 год – в Антарктиде находят лед в возрасте 900 тысяч лет.

