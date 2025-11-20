20 листопада 2025 року: святого Прокла — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також ходити в ліс.

Що сталося 20 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Прокла. Богослов'я Прокл вивчив завдяки Іоанну Златоусту. Прокл бачив явлення апостола Павла, а єпископом став уже після смерті свого наставника. Одного разу під час його служіння стався сильний землетрус. Прокл разом із парафіянами вийшов на вулицю попросити Бога про допомогу. Тоді одна дитина з натовпу піднялася в небо і неушкодженою повернулася на землю. Вона сказала, що чула спів ангелів, і веліла людям повторити його, після чого землетрус припинився.

Що не можна робити 20 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

ходити в ліс;

ображати тварин.

Народні повір'я та прикмети:

чути спів снігура — чекайте сувору зиму;

вранці пішов сніг — вдень буде ясно;

вночі та вранці йде сніг, але немає вітру — до ясної погоди.

Відео дня

День ангела святкують:

Іларіон, Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак, Іосиф, Фекла, Анна

Народилися 20 листопада:

1942 рік — Джо Байден, віцепрезидент США (2009-2017), 46-й президент США з 2021 року.

А також у цей день:

1917 рік — своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголошує УНР;

1945 рік — у німецькому місті Нюрнберг починається міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху;

1985 рік — випускають Microsoft Windows 1.0;

1998 рік — запускають перший модуль Міжнародної космічної станції;

2003 рік — в Антарктиді знаходять лід віком 900 тисяч років.

Також Фокус писав календар церковних свят на листопад 2025 року.