Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Наследники престола: как выглядят 10-летние дети князя Монако (фото)

Князь Монако с семьей
Князь Альбер II с семьей | Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

В Монако отметили Национальный день. Правящая семья во главе с князем Альбером II появилась на торжествах вместе с детьми — двойняшками Габриэлой и Жаком, которые традиционно привлекли внимание публики.

Во время празднования Национального дня Монако 19 ноября князь Альбер II вместе с княгиней Шарлин и их детьми присоединились к официальным мероприятиям. Соответствующие фото появились в социальных сетях.

Принц Жак и принцесса Габриэлла, Манако
Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла
Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

"Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла желают вам замечательного Национального праздника", — говорится в посте, созданном на нескольких языках.

Принц Жак, Монако
Наследный принц Жак
Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Двойняшки Габриэла и Жак стали одними из самых заметных участников: наследник престола, по сообщениям местной прессы, появился в военной форме, повторив образ отца. Его сестра Габриэла выбрала яркий образ в красном цвете — от главного аксессуара до обуви.

Відео дня
Принцесса Габриэлла, Монако
Принцесса Габриэлла
Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Пользователи сети начали активно комментировать опубликованные фотографии.

  • "Какие красивые дети";
  • "Совершенно потрясающе, других слов нет";
  • "Такой милый маленький братик и сестричка... Хорошего вам дня";
  • "Они действительно выросли. Они красивые и очаровательные";
  • "Будущее Монако. Всего наилучшего!".

Журналисты отмечают, что в декабре детям исполнится 11 лет, и они нередко демонстрируют теплое отношение друг к другу, что всегда трогает наблюдателей.

Также в публикациях напоминают, что у князя Альбера есть двое совершеннолетних внебрачных детей, которым, по данным СМИ, он активно помогает финансово.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Рассекречены тайные расходы князя Монако и княгини Шарлен. Бухгалтер Клод Пальмеро работал на княжескую семью 20 лет, прежде чем его уволили в прошлом году. И теперь его записи о расходах Шарлен и Альбера попали к журналистам.