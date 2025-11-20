Наследники престола: как выглядят 10-летние дети князя Монако (фото)
В Монако отметили Национальный день. Правящая семья во главе с князем Альбером II появилась на торжествах вместе с детьми — двойняшками Габриэлой и Жаком, которые традиционно привлекли внимание публики.
Во время празднования Национального дня Монако 19 ноября князь Альбер II вместе с княгиней Шарлин и их детьми присоединились к официальным мероприятиям. Соответствующие фото появились в социальных сетях.
"Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла желают вам замечательного Национального праздника", — говорится в посте, созданном на нескольких языках.
Двойняшки Габриэла и Жак стали одними из самых заметных участников: наследник престола, по сообщениям местной прессы, появился в военной форме, повторив образ отца. Его сестра Габриэла выбрала яркий образ в красном цвете — от главного аксессуара до обуви.
Пользователи сети начали активно комментировать опубликованные фотографии.
- "Какие красивые дети";
- "Совершенно потрясающе, других слов нет";
- "Такой милый маленький братик и сестричка... Хорошего вам дня";
- "Они действительно выросли. Они красивые и очаровательные";
- "Будущее Монако. Всего наилучшего!".
Журналисты отмечают, что в декабре детям исполнится 11 лет, и они нередко демонстрируют теплое отношение друг к другу, что всегда трогает наблюдателей.
Также в публикациях напоминают, что у князя Альбера есть двое совершеннолетних внебрачных детей, которым, по данным СМИ, он активно помогает финансово.
