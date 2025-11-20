Спадкоємці престолу: який вигляд мають 10-річні діти князя Монако (фото)

У Монако відзначили Національний день. Панівна родина на чолі з князем Альбером ІІ з’явилася на урочистостях разом із дітьми — двійнятами Габріелою та Жаком, які традиційно привернули увагу публіки.

Під час святкування Національного дня Монако 19 листопада князь Альбер ІІ разом із княгинею Шарлін та їхніми дітьми долучилися до офіційних заходів. Відповідні фото з’явились у соціальних мережах.

Спадкоємний принц Жак і принцеса Габріелла Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

"Спадкоємний принц Жак і принцеса Габріелла бажають вам чудового Національного свята", — зазначено в дописі, створеному кількома мовами.

Спадкоємний принц Жак Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Двійнята Габріела і Жак стали одними з найпомітніших учасників: спадкоємець престолу, за повідомленнями місцевої преси, з’явився у військовій формі, повторивши образ батька. Його сестра Габріела обрала яскравий образ у червоному кольорі — від головного аксесуара до взуття.

Відео дня

Принцеса Габріелла Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Користувачі мережі почали активно коментувати опубліковані світлини.

"Які гарні діти";

"Абсолютно приголомшливо, інших слів немає";

"Такий милий маленький братик і сестричка… Гарного вам дня";

"Вони справді виросли. Вони гарні та чарівні";

"Майбутнє Монако. Усього найкращого!".

Журналісти зазначають, що в грудні дітям виповниться 11 років, і вони нерідко демонструють тепле ставлення одне до одного, що завжди зворушує спостерігачів.

Також у публікаціях нагадують, що в князя Альбера є двоє повнолітніх позашлюбних дітей, яким, за даними ЗМІ, він активно допомагає фінансово.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Княгиня Монако Шарлін познайомила сина Жака та доньку Габріеллу з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон.

Чому князь Монако Альбер і Шарлен провели свою шлюбну ніч у різних готелях.

Розсекречено таємні витрати князя Монако і княгині Шарлен. Бухгалтер Клод Пальмеро працював на князівську сім'ю 20 років, перш ніж його звільнили минулого року. І тепер його записи про витрати Шарлен і Альбера потрапили до журналістів.