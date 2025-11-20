Роналду посетил Белый дом: Трамп распространил ролик, в котором "играет" со звездой в футбол (фото, видео)

Футболист Криштиану Роналду посетил Белый Дом и поужинал с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер после этого опубликовал ИИ-ролик, в котором якобы играет в футбол с португальцем.

Криштиану Роналду опубликовал сообщение о встрече с американским президентом в своем аккаунте в Instagram 19 ноября. Он поблагодарил за то, что Трамп пригласил его на ужин в Белом доме, и отметил теплый прием.

"Каждый из нас имеет что-то значимое, что может дать, и я готов внести свой вклад, вдохновляя новые поколения строить будущее, которое будут определять мужество, ответственность и длительный мир", — написал футболист.

Криштиану Роналду посетил ужин в Белом доме вместе со своей невестой, Джорджиной Родригес.

Роналду, Трамп и Родригес в Белом доме Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

О том, что Криштиану Роналду встретился с Трампом, сообщила также пресс-служба администрации президента. На опубликованном ролике они гуляют по коридорам резиденции президента в Вашингтоне.

"Двое лучших", — подписано видео в аккаунте Белого дома в Instagram.

Сам Дональд Трамп рассказал о том, что Криштиану Роналду посетил Белый Дом, в собственной соцсети Truth Social. Он опубликовал созданный с помощью искусственного интеллекта ролик, в котором "играет в футбол" со своим гостем. В конце они якобы "разбивают" мячом объектив камеры.

В заметке американский лидер назвал португальца великим человеком.

"Было приятно встретиться с ним в Белом доме. Он очень умный и классный!" — написал президент США.

Криштиану Роналду встретился с Трампом в Белом доме на торжественном ужине, организованном в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. На событии также присутствовали глава ФИФА Джанни Инфантино и американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск.

Стоит отметить, португальский футболист выступает за саудовский футбольный клуб из города Эр-Рияд с 2023 года. Он является первым в мире активным игроком, который стал миллиардером. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов, а соглашение с клубом "Аль-Наср" стоило более 400 миллионов долларов.

Напомним, 18 ноября во время общения с журналистами президент Штатов неуважительно обратился к репортеру. В ответ на вопрос о публикации "файлов Эпштейна" он сказал ей: "Тихо, тихо, свинка" ("Quiet! Quiet Piggy").

О том, что один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду женится, стало известно в августе. Со своей невестой, аргентинско-испанской моделью, инфлюенсером и предпринимательницей Джорджиной Родригес, звезда футбола уже имеет двух общих детей.