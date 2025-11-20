Роналду відвідав Білий дім: Трамп поширив ролик, в якому "грає" з зіркою в футбол (фото, відео)

Футболіст Кріштіану Роналду відвідав Білий Дім і повечеряв з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер після цього опублікував ШІ-ролик, у якому нібито грає у футбол з португальцем.

Кріштіану Роналду опублікував допис про зустріч з американським президентом у своєму акаунті в Instagram 19 листопада. Він подякував за те, що Трамп запросив його на вечерю в Білому домі, та відзначив теплий прийом.

"Кожен з нас має щось значуще, що може дати, і я готовий зробити свій внесок, надихаючи нові покоління будувати майбутнє, яке визначатимуть мужність, відповідальність та тривалий мир", — написав футболіст.

Кріштіану Роналду відвідав вечерю в Білому домі разом зі своєю нареченою, Джорджиною Родрігес.

Роналду, Трамп і Родрігес у Білому домі Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Про те, що Кріштіану Роналду зустрівся з Трампом, повідомила також пресслужба адміністрації президента. На опублікованому ролику вони гуляють коридорами резиденції президента у Вашингтоні.

Відео дня

"Двоє найкращих", — підписано відео в акаунті Білого дому в Instagram.

Сам Дональд Трамп розповів про те, що Кріштіану Роналду відвідав Білий Дім, у власній соцмережі Truth Social. Він опублікував створений за допомогою штучного інтелекту ролик, в якому "грає у футбол" зі своїм гостем. Наприкінці вони нібито "розбивають" м'ячем об'єктив камери.

У дописі американський лідер назвав португальця великою людиною.

"Було приємно зустрітися з ним у Білому домі. Він дуже розумний і класний!" — написав президент США.

Кріштіану Роналду зустрівся з Трампом в Білому домі на урочистій вечері, організованій на честь візиту наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. На події також були присутні голова ФІФА Джанні Інфантіно та американський бізнесмен, мільярдер Ілон Маск.

Варто зазначити, португальський футболіст виступає за саудівський футбольний клуб з міста Ер-Ріяд з 2023 року. Він є першим у світі активним гравцем, який став мільярдером. Його статки оцінюються в 1,4 мільярда доларів, а угода з клубом «Аль-Наср» коштувала понад 400 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 18 листопада під час спілкування з журналістами президент Штатів нешанобливо звернувся до репортерки. У відповідь на питання про публікацію "файлів Епштейна" він сказав їй: "Тихо, тихо, свинка" ("Quiet! Quiet Piggy").

Про те, що один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду одружується, стало відомо в серпні. Зі своєю нареченою, аргентинсько-іспанською моделлю, інфлюенсеркою та підприємицею Джорджиною Родрігес, зірка футболу вже має двох спільних дітей.