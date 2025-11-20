Несчастный случай на сцене "Мисс Вселенная 2025" — участницу забрали на носилках (фото)

Несчастный случай на сцене конкурса "Мисс Вселенная 2025" стал центром внимания вместо традиционного блеска и красоты. Во время предварительного этапа соревнований, состоявшегося 19 ноября 2025 года, участница от Ямайки, доктор Габриэль Генри, упала прямо на сцене, после чего ее пришлось эвакуировать на медицинских носилках.

Неожиданный инцидент быстро вызвал волну беспокойства в соцсетях и затмил основные моменты вечера. Точных подробностей падения — потеряла ли она сознание, поскользнулась или получила травму — пока нет. Впрочем, оперативное появление медицинской команды на сцене сразу показало серьезность ситуации. В соцсетях распространили фото и видео последствий происшествия.

На них видно, как несколько мужчин в деловом наряде помогают участнице, после чего она лежит на медицинской кровати, которую вывозят со сцены. Все происходило на фоне сине-золотых декораций конкурса.

Участницу "Мисс Вселенная 2026" вынесли на носилках Фото: Facebook

Официальных комментариев от организации Miss Universe или команды "Мисс Ямайка" относительно диагноза, степени травм или возможной госпитализации пока не поступало.

