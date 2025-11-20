Нещасний випадок на сцені "Міс Всесвіт 2025" – учасницю забрали на ношах (фото)

Нещасний випадок на сцені конкурсу "Міс Всесвіт 2025" став центром уваги замість традиційного блиску та краси. Під час попереднього етапу змагань, що відбувся 19 листопада 2025 року, учасниця від Ямайки, докторка Габріель Генрі, впала прямо на сцені, після чого її довелося евакуювати на медичних ношах.

Несподіваний інцидент швидко викликав хвилю занепокоєння в соцмережах і затьмарив основні моменти вечора. Точних подробиць падіння – чи знепритомніла вона, чи послизнулася, або отримала травму – наразі немає. Втім, оперативна поява медичної команди на сцені одразу засвідчила серйозність ситуації. У соцмережах поширили фото та відео наслідків події.

На них видно, як кілька чоловіків у діловому вбранні допомагають учасниці, після чого вона лежить на медичному ліжку, яке вивозять зі сцени. Усе відбувалося на тлі синьо-золотих декорацій конкурсу.

Учасницю "Міс Всесвіт 2026" винесли на ношах Фото: Facebook

Офіційних коментарів від організації Miss Universe або команди "Міс Ямайка" щодо діагнозу, ступеня травм чи можливої госпіталізації наразі не надходило.

