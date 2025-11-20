В Голливуде стартовали съемки последней части "Джуманджи": чем заинтриговал Дуэйн Джонсон (фото)

В США началась работа над финальной частью приключенческой саги "Джуманджи". К своим ролям вернулся весь "золотой" состав картины.

Первый кадр со съемочной площадки на студии Universal в Лос-Анджелесе, уже появился на странице проекта в Instagram. Начало работы над фильмом подтвердил и продюсер Хирам Гарсия, опубликовав то же фото.

На изображении – исполнители главных ролей Дуэйн "Скала" Джонсон, Кевин Харт, Карен Гиллан и Джек Блэк, которые возвращаются на экраны в новом фильме Джейка Кэздана.

Фото: Instagram

Дуэйн Джонсон также поделился видео, где едет на съемки, и признался, что давно не снимался в ЛА.

Он также рассказал, что в костюме его героя есть дань уважения Робину Уильямсу, сыгравшему главную роль в оригинальной картине "Джуманджи" 1995 года, и его наследию, а именно настоящие игральные кости из первой картины 30-летней давности. Это украшение можно увидеть у него на шее.

Відео дня

"Джуманджи 4: Последний уровень": каст и дата премьеры

"Джуманджи 4" станет продолжением истории "Джуманджи: Новый уровень", которая вышла еще в 2019 году.

Наряду с вернувшимися основными актерами: Джонсоном, Хартом, Гилланом и Блэком, в "Джуманджи 4" также появятся Алекс Вулфф, Морган Тернер, Мэдисон Айзман и Сер’Дариус Блейн, которые вновь сыграют подростков, впервые увлекшихся видеоигрой.

Среди новых лиц, присоединившихся к актерскому составу, – Аквафина, Бриттани О’Грэйди и Берн Горман. Последний сыграет злодея.

Производственный состав остается практически в полном составе: Мэтт Толмак, сам Дуэйн Джонсон, Дэни Гарсия и Хирам Гарсия. Детали сюжета пока не разглашаются, но создатели обещают "грандиозный финал".

Джонсон совсем недавно завершил съемки в фильме Бенни Сэфди "Крушащая машина", где сыграл и Александр Усик, украинский чемпион по боксу.

Как видно на фото со съемок "Джуманджи 4", актер находится в отличной форме и заметно похудел.

Фильм, премьера которого запланирована на 11 декабря 2026 года, будет, вероятнее всего, заключительной главой трилогии перезапуска.

Напомним, Кевин Харт, звезда фильма "Джуманджи", попал в аварию, а Дуэйн "Скала" Джонсон едва не погиб в авиакатастрофе.

Также сообщалось, что Amazon Prime Безоса снимет документальный фильм о Мелании Трамп со скандальным режиссером.