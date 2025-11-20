У Голлівуді стартували зйомки останньої частини "Джуманджі": чим заінтригував Дуейн Джонсон (фото)

У США розпочалася робота над фінальною частиною пригодницької саги "Джуманджі". До своїх ролей повернувся весь "золотий" склад картини.

Перший кадр зі знімального майданчика на студії Universal у Лос-Анджелесі, вже з'явився на сторінці проекту в Instagram. Початок роботи над фільмом підтвердив і продюсер Хірам Гарсія, опублікувавши те ж фото.

На зображенні — виконавці головних ролей Двейн "Скеля" Джонсон, Кевін Гарт, Карен Гіллан і Джек Блек, які повертаються на екрани в новому фільмі Джейка Кездана.

Фото: Instagram

Дуейн Джонсон також поділився відео, де їде на зйомки, і зізнався, що давно не знімався в ЛА.

Він також розповів, що в костюмі його героя є данина поваги Робіну Вільямсу, який зіграв головну роль в оригінальній картині "Джуманджі" 1995 року, і його спадщині, а саме справжні гральні кістки з першої картини 30-річної давності. Цю прикрасу можна побачити в нього на шиї.

Відео дня

"Джуманджі 4: Останній рівень": каст і дата прем'єри

"Джуманджі 4" стане продовженням історії "Джуманджі: Новий рівень", яка вийшла ще 2019 року.

Поряд з основними акторами, які повернулися: Джонсоном, Гартом, Гілланом і Блеком, у "Джуманджі 4" також з'являться Алекс Вулфф, Морган Тернер, Медісон Айзман і Сер'Даріус Блейн, які знову зіграють підлітків, які вперше захопилися відеогрою.

Серед нових облич, які приєдналися до акторського складу, — Аквафіна, Бріттані О'Грейді та Берн Горман. Останній зіграє лиходія.

Виробничий склад залишається практично в повному складі: Метт Толмак, сам Дуейн Джонсон, Дені Гарсія і Хірам Гарсія. Деталі сюжету поки не розголошуються, але творці обіцяють "грандіозний фінал".

Джонсон зовсім нещодавно завершив зйомки у фільмі Бенні Сефді "Нищівна машина", де зіграв і Олександр Усик, український чемпіон з боксу.

Як видно на фото зі зйомок "Джуманджі 4", актор перебуває у чудовій формі і помітно схуд.

Фільм, прем'єра якого запланована на 11 грудня 2026 року, буде, найімовірніше, заключним розділом трилогії перезапуску.

Нагадаємо, Кевін Гарт, зірка фільму "Джуманджі", потрапив в аварію, а Двейн "Скеля" Джонсон ледь не загинув в авіакатастрофі.

Також повідомлялося, що Amazon Prime Безоса зніме документальний фільм про Меланію Трамп зі скандальним режисером.