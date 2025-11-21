21 ноября 2025 года: Введение в храм Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также веселиться и устраивать громкие гуляния.

Что случилось 21 ноября?

Сегодня православная церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы, который в народе также называют Третья Пречистая. Согласно христианской легенде, родители Пресвятой Богородицы, Анна и Иоаким, после долгих молитв и прошений получили благословение на рождение святой девы Марии. В знак благодарности они посвятили ее служению Богу и в возрасте трех лет привели в храм. Праздник стал одним из важных дней в христианском календаре, подчеркивая преданность Богу и поклонение Пресвятой Богородице.

Что нельзя делать 21 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

веселиться и устраивать громкие гуляния;

давать взаймы.

Народные поверья и приметы:

началась настоящая зима, значит — следующий год будет урожайным;

если выпад снег, то он пролежит до весны;

крепкий мороз – лето будет знойны.

День ангела празднуют:

Александр, Мария.

А также 21 ноября:

1783 год — в небо над Парижем поднимается первый пилотируемый человеком воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье;

1806 год — Наполеон объявляет "континентальную блокаду" Великобритании;

1877 год — Томас Эдисон представляет свой фонограф;

2004 год – в Украине проходит второй тур выборов президента Украины, начинается Оранжевая революция;

2013 год — в Украине начинается Евромайдан.

