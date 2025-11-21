21 листопада 2025 року: Введення в храм Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також веселитися і влаштовувати гучні гуляння.
Що сталося 21 листопада?
Сьогодні православна церква відзначає Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке в народі також називають Третя Пречиста. Згідно з християнською легендою, батьки Пресвятої Богородиці, Анна та Іоаким, після довгих молитов і прохань отримали благословення на народження святої діви Марії. На знак подяки вони присвятили її служінню Богу і у віці трьох років привели до храму. Свято стало одним із важливих днів у християнському календарі, підкреслюючи відданість Богу і поклоніння Пресвятій Богородиці.
Що не можна робити 21 листопада:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- веселитися і влаштовувати гучні гуляння;
- давати в борг.
Народні повір'я та прикмети:
- почалася справжня зима, значить — наступний рік буде врожайним;
- якщо випав сніг, то він пролежить до весни;
- міцний мороз — літо буде спекотним.
День ангела святкують:
Олександр, Марія.
А також 21 листопада:
1783 рік — у небо над Парижем піднімається перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєна Монгольф'є;
1806 рік — Наполеон оголошує "континентальну блокаду" Великої Британії;
1877 рік — Томас Едісон представляє свій фонограф;
2004 рік — в Україні проходить другий тур виборів президента України, починається Помаранчева революція;
2013 рік — в Україні починається Євромайдан.
