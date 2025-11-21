21 листопада 2025 року: Введення в храм Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також веселитися і влаштовувати гучні гуляння.

Що сталося 21 листопада?

Сьогодні православна церква відзначає Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке в народі також називають Третя Пречиста. Згідно з християнською легендою, батьки Пресвятої Богородиці, Анна та Іоаким, після довгих молитов і прохань отримали благословення на народження святої діви Марії. На знак подяки вони присвятили її служінню Богу і у віці трьох років привели до храму. Свято стало одним із важливих днів у християнському календарі, підкреслюючи відданість Богу і поклоніння Пресвятій Богородиці.

Що не можна робити 21 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

веселитися і влаштовувати гучні гуляння;

давати в борг.

Народні повір'я та прикмети:

почалася справжня зима, значить — наступний рік буде врожайним;

якщо випав сніг, то він пролежить до весни;

міцний мороз — літо буде спекотним.

День ангела святкують:

Олександр, Марія.

А також 21 листопада:

1783 рік — у небо над Парижем піднімається перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєна Монгольф'є;

1806 рік — Наполеон оголошує "континентальну блокаду" Великої Британії;

1877 рік — Томас Едісон представляє свій фонограф;

2004 рік — в Україні проходить другий тур виборів президента України, починається Помаранчева революція;

2013 рік — в Україні починається Євромайдан.

Також Фокус писав календар церковних свят на листопад 2025 року.