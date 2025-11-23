23 ноября 2025 года: святителя Амфилохия - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также ругаться с кем-либо.

Что случилось 23 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Амфилохия. Во время своей службы епископом Амфилохий прославился как писатель и проповедник. Говорили, что молитва святителя была настолько сильной, что по ней Господь исцелял душевные и телесные недуги прихожан.

Что нельзя делать 23 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

ругаться;

употреблять алкоголь.

Народные поверья и приметы:

на небе низкие облака — ждите похолодания;

красные облака на закате — погода будет ясной;

вокруг луны тусклые розовые круги — к сильным морозам;

безоблачно – погода будет холодная, но ясная.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Федор, Макар.

Родились в этот день:

1966 год — Венсан Кассель, французский актер и продюсер, лауреат премий "Сезар" и "Люмьер";

Відео дня

1992 год — Майли Сайрус, американская певица, автор песен и актриса ("Ханна Монтана" и др.).

А также в этот день:

1938 год — Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;

2007 год — начинает работу Верховная Рада Украины 6-го созыва, избранная после досрочного роспуска ВРУ 5-го созыва;

2022 год — Россия была признана страной-"спонсором терроризма".

Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.