23 ноября 2025 года: святителя Амфилохия - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также ругаться с кем-либо.
Что случилось 23 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Амфилохия. Во время своей службы епископом Амфилохий прославился как писатель и проповедник. Говорили, что молитва святителя была настолько сильной, что по ней Господь исцелял душевные и телесные недуги прихожан.
Что нельзя делать 23 ноября:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- ругаться;
- употреблять алкоголь.
Народные поверья и приметы:
- на небе низкие облака — ждите похолодания;
- красные облака на закате — погода будет ясной;
- вокруг луны тусклые розовые круги — к сильным морозам;
- безоблачно – погода будет холодная, но ясная.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Федор, Макар.
Родились в этот день:
1966 год — Венсан Кассель, французский актер и продюсер, лауреат премий "Сезар" и "Люмьер";
1992 год — Майли Сайрус, американская певица, автор песен и актриса ("Ханна Монтана" и др.).
А также в этот день:
1938 год — Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;
2007 год — начинает работу Верховная Рада Украины 6-го созыва, избранная после досрочного роспуска ВРУ 5-го созыва;
2022 год — Россия была признана страной-"спонсором терроризма".
Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.