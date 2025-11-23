23 листопада 2025 року: святителя Амфілохія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також лаятися з ким-небудь.

Що сталося 23 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Амфілохія. Під час своєї служби єпископом Амфілохій прославився як письменник і проповідник. Говорили, що молитва святителя була настільки сильною, що за нею Господь зцілював душевні й тілесні недуги парафіян.

Що не можна робити 23 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

лаятися;

вживати алкоголь.

Народні повір'я та прикмети:

на небі низькі хмари — чекайте похолодання;

червоні хмари на заході сонця — погода буде ясною;

навколо місяця тьмяні рожеві кола — до сильних морозів;

безхмарно — погода буде холодна, але ясна.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.

Народилися в цей день:

1966 рік — Венсан Кассель, французький актор і продюсер, лауреат премій "Сезар" і "Люм'єр";

1992 рік — Майлі Сайрус, американська співачка, авторка пісень і акторка ("Ханна Монтана" та ін.).

А також у цей день:

1938 рік — Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

2007 рік — починає роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання;

2022 рік — Росію було визнано країною-"спонсором тероризму".

