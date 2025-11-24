24 ноября 2025 года: Екатерины Александрийской - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также устраивать громкие гуляния и застолья.
Что случилось 24 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память христианской мученицы Екатерины Александрийской. Согласно церковным преданиям, когда-то ей во сне явился ангел и вручил обручальное кольцо от Христа. Екатерина пришла в языческий храм, чтобы призвать императора Максимина отречься от идолопоклонства. За это ее стали пытать. Во время мучений ангел разрушил одно из орудий пыток. Это увидела жена правителя и тоже обратилась в христианство. Ее вместе с Екатериной убили.
Что нельзя делать 24 ноября:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- устраивать громкие гуляния и застолья;
- заниматься работой поп дому.
Народные поверья и приметы:
- хорошо видно звезды — к снегопаду;
- кольцо вокруг луны – ждите оледенение;
- туман — похолодает после Варвариного дня (4 декабря);
- тепло — во второй половине декабря будут сильные морозы.
День ангела празднуют:
Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.
А также 24 ноября:
1859 год — Чарльз Дарвин публикует свой труд "Происхождение видов", являющийся одним из самых знаменитых произведений в истории науки и основополагающим в сфере эволюционного учения;
1969 год — договор о нераспространении ядерного оружия ратифицировали в США и СССР;
1994 год — в Украине начинает свою деятельность миссия ОБСЕ.
