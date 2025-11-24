24 ноября 2025 года: Екатерины Александрийской - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также устраивать громкие гуляния и застолья.

Что случилось 24 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память христианской мученицы Екатерины Александрийской. Согласно церковным преданиям, когда-то ей во сне явился ангел и вручил обручальное кольцо от Христа. Екатерина пришла в языческий храм, чтобы призвать императора Максимина отречься от идолопоклонства. За это ее стали пытать. Во время мучений ангел разрушил одно из орудий пыток. Это увидела жена правителя и тоже обратилась в христианство. Ее вместе с Екатериной убили.

Что нельзя делать 24 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

устраивать громкие гуляния и застолья;

заниматься работой поп дому.

Народные поверья и приметы:

хорошо видно звезды — к снегопаду;

кольцо вокруг луны – ждите оледенение;

туман — похолодает после Варвариного дня (4 декабря);

тепло — во второй половине декабря будут сильные морозы.

День ангела празднуют:

Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.

А также 24 ноября:

1859 год — Чарльз Дарвин публикует свой труд "Происхождение видов", являющийся одним из самых знаменитых произведений в истории науки и основополагающим в сфере эволюционного учения;

1969 год — договор о нераспространении ядерного оружия ратифицировали в США и СССР;

1994 год — в Украине начинает свою деятельность миссия ОБСЕ.

