24 листопада 2025 року: Катерини Олександрійської — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також влаштовувати гучні гуляння і застілля.

Що сталося 24 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять християнської мучениці Катерини Олександрійської. Згідно з церковними переказами, колись їй уві сні з'явився ангел і вручив обручку від Христа. Катерина прийшла до язичницького храму, щоб закликати імператора Максиміна зректися ідолопоклонства. За це її стали катувати. Під час мук ангел зруйнував одне зі знарядь тортур. Це побачила дружина правителя і теж навернулася в християнство. Її разом із Катериною вбили.

Що не можна робити 24 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

влаштовувати гучні гуляння і застілля;

займатися роботою по дому.

Народні повір'я та прикмети:

добре видно зірки — до снігопаду;

кільце навколо місяця — чекайте заледеніння;

туман — похолодає після Варвариного дня (4 грудня);

тепло — у другій половині грудня будуть сильні морози.

День ангела святкують:

Катерина, Олександр, Григорій, Євген, Марк, Порфирій, Семен.

А також 24 листопада:

1859 рік — Чарльз Дарвін публікує свою працю "Походження видів", яка є одним із найзнаменитіших творів в історії науки і основоположним у сфері еволюційного вчення;

1969 рік — договір про нерозповсюдження ядерної зброї ратифікували у США та СРСР;

1994 рік — в Україні починає свою діяльність місія ОБСЄ.

