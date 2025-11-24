Звезду "Скаженого весілля" срочно госпитализировали с травмой черепа: что случилось (фото)

Украинский актер Арам Арзуманян, известный по фильму "Скажене весілля", попал в больницу в Харькове с серьезной травмой. Он случайно упал в оркестровую яму во время спектакля.

Как сообщили на Instagram-странице агентства PaleArt, актер получил травму головы. Это произошло в воскресенье, 23 ноября, во время исполнения финального номера спектакля Ladies' Night в Харькове. Сейчас Арзуманян находится в харьковской больнице.

Арам Арзуманян упал на сцене

Сам актер "Скаженого весілля" опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил поклонников за поддержку.

"Спектакль вчера сыграли, но был нюанс. Для кого-то оркестровая яма — это совсем мало, но мне надо втрое больше лететь ко дну. Короче, травма черепа. Сейчас в больнице лежу, восстанавливаюсь. Спасибо всем, кто написал. И отдельная благодарность — харьковским зрителям, которые так переживают, так волнуются. Это так приятно. Спасибо всем, все будет хорошо", — сказал актер.

Как сообщил Арам, сегодняшний спектакль в Днепре будет сыгран без него.

В комментариях к посту украинцы поддержали актера и пожелали скорейшего выздоровления:

"Братик... Поправляйся поскорее. Но я уверен, это было эпично, как и все, что ты делаешь".

"Скорейшего выздоровления! Ждем снова в Харькове! Очень переживали. Спасибо за эмоции от спектакля! Все было суперово и талантливо!".

"Мы очень испугались и волновались! Спалось очень плохо, но новость, что он жив — лучшая сегодня! Скорейшего выздоровления! Не подходите, пожалуйста, близко к краю сцен! Берегите свое здоровье и жизнь!".

Арам Арзуманян считает, что мобилизацию следует проводить выборочно, фильтруя каждую сферу, чтобы не потерять ценных специалистов.

Актер рассказал, как в юности имел горький опыт с правоохранительными органами Украины.

Кроме того, на днях стало известно о проблемах со здоровьем 66-летнего украинского певца Степана Гиги. Народного артиста госпитализировали и провели срочную операцию. Сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.